Hannover

Wie dramatisch sind die wirtschaftlichen und sozialen Folgen, die die Corona-Krise innerhalb von nur rund fünf Monaten angerichtet hat? Die Region wollte es ganz genau wissen und veröffentlichte am Donnerstag eine umfangreiche Statistik zu den Auswirkungen der Pandemie. Daten zum Arbeitsmarkt, aber auch zu den Themen Verkehr, Tourismus und Wirtschaft zeigen, mit welcher Wucht die Corona-Krise die Region getroffen hat.

Infektionsgeschehen

Anfang März erreichte die Pandemie mit dem Auftreten des ersten positiv auf das Coronavirus getesteten Patienten in Eltze ( Uetze) die Region Hannover. Ausgehend von einer hohen Reproduktionsrate drohte die Ausbreitung des Virus das Gesundheitswesen zunächst zu überfordern. Das Fehlen von Impfstoffen und wirksamen Medikamenten erhöhten das gesundheitliche Risiko zusätzlich. Tatsächlich gab es im März und April analog zum bundesweiten Infektionsgeschehen einen ersten Höhepunkt der Infektionszahlen. Die zwischenzeitlich rückläufigen Fälle stiegen Ende Mai durch den großen Ausbruch beim Paketdienstleister UPS in Langenhagen kurzzeitig wieder an. Seit Ende Juni lag die Zahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen fast durchgängig im einstelligen Bereich. Seit einigen Tagen werden allerdings wieder verstärkt Neuinfektionen gemeldet.

Die Städte und Gemeinden der Region sind im Verlauf der Pandemie unterschiedlich stark von Krankheitsfällen betroffen gewesen. Bezogen auf die Zahl der Infektionen je 100.000 Einwohner hat Region regionale Auffälligkeiten festgestellt. Am stärksten betroffen war demnach Laatzen. Erhöhte Werte gibt es auch in der Landeshauptstadt sowie in den südlich, westlich ( Gehrden ausgenommen) und nordwestlich an Hannover angrenzenden Städten. Gleiches gilt für Springe. Im Mittelfeld bewegen sich die Städte Burgwedel, Burgdorf und die Gemeinde Isernhagen, allesamt im Nordosten der Region gelegen. Vergleichsweise niedrige Infektionswerte haben mit Neustadt, Wunstorf, Barsinghausen und Gehrden durchgängig die Städte im Westen der Region Hannover.

Keine Todesfälle unter 40 Jahre

Bei der Altersverteilung der Erkrankten sind die 20- bis unter 60-Jährigen sowie die über 80-Jährigen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung der Region überdurchschnittlich betroffen gewesen. Deutlich unterdurchschnittlich sind die unter 10-Jährigen erkrankt, ebenfalls unterdurchschnittlich die 10 bis 19-Jährigen und die 60 bis 79-Jährigen. Auffällig: Todesfälle von unter 40-Jährigen hat es in der Region Hannover bislang nicht gegeben.

Erkrankte und Todesfälle Quelle: s.o.

Ein Fünftel aller Arbeitnehmer ging in Kurzarbeit

Die deutlichsten Spuren hat die Corona-Krise bislang auf dem Arbeitsmarkt hinterlassen. Praktisch von heute auf morgen ist der Lockdown auf viele, an sich funktionierende Geschäftsmodelle hereingebrochen. Mit dem Instrument der Kurzarbeit profitierten zumindest sozialversicherungspflichtige Beschäftigte davon, dass Unternehmen Lohnkosten sparen konnten, ohne Mitarbeiter zu entlassen. Während im Februar lediglich 24 Betriebe aus der Region Kurzarbeit anmeldeten, schnellte die Zahl im März auf 2653, um im April sogar auf 8299 nach oben.

Veränderung der Arbeitslosenzahlen Quelle: s.o.

Noch gravierender zeigt sich die Entwicklung beim Blick auf die von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmer. Wurde im Februar lediglich für 195 Beschäftige Kurzarbeit angemeldet, betraf es im März bereits 43.980 und im April 124.643 Beschäftigte. Damit wurden allein zwischen März und Mai in der Region für über 184.000 Arbeitnehmer Kurzarbeit angemeldet, was etwa einem Fünftel aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten entspricht. Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit nutzen insbesondere die Gastronomie, der Handel, das verarbeitende Gewerbe (vorrangig Metall- und Elektroindustrie), das Gesundheitswesen und der Touristiksektor das Instrument der Kurzarbeit.

Viele Soloselbstständige rutschen in Harz IV

Obwohl so womöglich massenhafte Entlassungen verhindert wurden, ist die Zahl der Arbeitslosen dennoch massiv angestiegen. Im Mai lag sie mit 8000 Betroffenen 19,6 Prozent über dem Vorjahresniveau. Im Vergleich zum Mai 2019 bezogen 5700 mehr Menschen Arbeitslosengeld I – ein Anstieg von 56 Prozent. Die Zahl der Empfänger von Arbeitslosengeld II (Harz IV) stieg um 2300 (7,5 Prozent). Laut Region ist die Zunahme von IV-Empfängern auf zwei Gruppen zurückzuführen: Selbstständige und Beschäftigte, die in diesem Zeitraum aus dem Leistungsanspruch auf Arbeitslosengeld I herausgefallen sind. Auffällig ist der relativ starke Anstieg unter Akademikern, die rund 400 der 2300 Harz-IV-Empfänger ausmachen. Dies könne ein Hinweis darauf sein, wie stark der Lockdown Soloselbstständige beispielsweise im Kultur- und Bildungssektor getroffen hat. Mindestens jeder sechste der 14.500 Soloselbstständigen bange in der Krise um seine Existenz.

Sensibel reagierte auch der Verkehr auf die konjunkturellen Schwankungen – laut Region ein Frühindikator für Wirtschaftskrisen. Besonders deutlich zeigt sich das in der Region anhand der Fahrgast- und Frachtbeförderungszahlen des Flughafens Hannover. Flüge fanden im typischen Reisemonat April (Osterferien) kaum statt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat brachen die Fluggastzahlen um über 99 Prozent ein, von 507.925 Passagiere runter auf 1120. Immerhin: Der Güterverkehr konnte zulegen.

Weniger Autos , weniger Unfälle

Auch im täglichen Individualverkehr hat die Krise Spuren hinterlassen. Während des Lockdowns waren deutlich weniger Autos auf den Hauptverkehrsstraßen unterwegs. Eine Folge aus Kurzarbeit und Homeoffice. Dieser Rückgang lässt sich laut Region auch aus der Unfallstatistik herauslesen. Die Zahl der Unfälle liegt deutlich unter den Werten der Vorjahresmonate. Der Rückgang gehe laut Region auch über die üblichen Schwankungen von einem Monat auf den anderen hinaus.

Die Corona-Verordnung hat Teile der Wirtschaft zum Erliegen gebracht. Einige der wichtigsten Unternehmen in Hannover sind schwer angeschlagen: TUI musste mehrere Milliarden Staatshilfen in Anspruch nehmen, Continental leidet unter dem Zusammenbruch im Fahrzeughandel, VW Nutzfahrzeuge hat die Produktion phasenweise eingestellt, das Messe-Geschäft der Messe ist vollständig zum Erliegen gekommen. Auch viele kleinere Unternehmen waren in ihrer Geschäftstätigkeit stark bis vollständig eingeschränkt. Unmittelbar betroffen sind in der Region laut ersten Schätzungen 11.400 Betriebe mit 81.282 Tätigen (darunter 54.577 sozialversicherungspflichtige Angestellte).

Als vorlaufender Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung wird die Zahl der monatlichen Baugenehmigungen betrachtet. Hier gibt es immerhin positive Daten. Von März bis Mai 2020 sei es zu keinem erkennbaren Einbruch gekommen, die Zahlen bewegen sich eher im langjährigen Monatsmittel. Ein Indiz, dass die Voraussetzungen für eine stabile Baukonjunktur zumindest im Hochbau gegeben sind. Das schließe jedoch nicht aus, dass die Baubranche zeitversetzt doch noch vom Abwärtsstrudel anderer Branchen erfasst wird. Inwieweit auf jede Genehmigung auch tatsächlich der Bauauftrag folgt, wird nicht zuletzt von der Dauer der Krise und der finanziellen Lage der Investoren abhängen.

Einbruch in der Tourismusbranche

Wesentlich düsterer sieht es dagegen in der Tourismusbranche aus. Das zeitweise erlassene Übernachtungsverbot, vor allem aber die Absage aller Veranstaltungen, hat sich in den Zahlen deutlich niedergeschlagen. Hier hat die Region die Daten vorerst nur bis März erfasst. Standen im Vorjahresmonat noch 350.000 Übernachtungen zu Buche, wurde im März 2020 nicht einmal die Marke von 150.000 erreicht. Die Auslastung sank von 30,9 Prozent im Februar auf 17,8 Prozent.

Von André Pichiri