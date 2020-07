Die ersten beiden kleinen Rendezvous liegen hinter uns, am Sonntag freuen wir uns auf Nummer drei im Garten des Annastiftes. Die Gäste sind so prominent wie spannend: Oberbürgermeister Belit Onay, Comedian Matthias Brodowy und Chefärztin Dr. Nina Sauer. Sie haben Lust auf ein sehr exklusives Rendezvous mit Diakovere und uns von der Neuen Presse? Dann bewerben Sie sich jetzt für das Kleine Rendezvous am 26. Juli von 11.30 bis 13 Uhr. Per Mail alleine oder mit maximal einer Begleitung an np-aktion@neuepresse.de

Bitte geben Sie unbedingt Name, Adresse, Handynummer von sich und der Begleitung an – wir sind verpflichtet, diese Daten zu erfassen. Sie können sich auch telefonisch bewerben, am heutigen Mittwoch (22. Juli) zwischen 12 und 13 Uhr freut sich Dannowski unter der Nummer 0511/ 51012278 auch Ihren Anruf. Bitte beachten Sie, dass ein spontaner Rendezvous-Besuch nicht möglich ist. Zutritt zur Veranstaltung gibt’s nur nach vorheriger Bestätigung durch die NP. Wenn Sie einen Eindruck von unserer Veranstaltung gewinnen wollen, schauen Sie sich ein Video vom 1. Kleinen Rendezvous mit Ministerpräsident Stephan Weil an.

Von Christoph Dannowski