Hannover

Wir tun es täglich, manche den ganzen Tag – immer wieder und ohne Halt. Wir müssen es tun, sonst sterben wir irgendwann. Wir lieben es, und wir hadern damit. Wir lesen Fachbücher dazu, schauen Sendungen an, wir verknüpfen es mit unseren Gefühlen und oder lassen seinen Wert einfach außer acht. Und manchmal stopfen wir es einfach in uns hinein – ohne nachzudenken, was es ist und woher es kommt: Essen.

Unser täglich Brot frisch auf den Tisch, ganz Famoses aus der Dose, Fleisch, ein Stück Lebenskraft – wir kennen alle die (Werbe-)Sprüche, aber viele wissen nicht, woher ihre Nahrungsmittel kommen. Wie sie verarbeitet werden. Warum regionale Produkte, saisonal geerntet, gesünder und günstig sind. Auch für das Klima übrigens. Nur einige der vielen Fragen, die sich rund um das Essen ranken. Um mehr Klarheit zu bekommen und die Gesellschaft auch in diesem Bereich voran zu bringen – Stichwort „Ernährungswende“ –, soll es ab Herbst auch einen in Hannover geben. „Bis dahin wollen wir möglichst viele Leute einladen, den Ernährungsrat mitzugestalten“, sagt Thomas Köhler, Soziologe am Pestel-Institut, das gemeinsam mit dem Verein Transition Town ( Köhler: „die Mohrrübenfraktion der Stadt“) das Projekt voranbringt.

„Wir wollen möglichst viele Leute einladen“

Nun werden Ideen gesammelt, Arbeitskreise zu Themen wie „Gesundheit“, „Regionalisierung“ und „essbare Stadt“ sind bereits gebildet, Nachbarschaftsinitiativen haben sich vernetzt. „Wir wollen von den Nachbarschaften bis hin zum Regierungsrat möglichst viele Interessierte zusammenbringen“, erzählt Köhler. „Je stärker der Ernährungsrat zusammengesetzt ist, desto mehr können wir bewirken.“

Und was will der Ernährungsrat bewirken? „Das sollen die Leute bestimmen, die es machen. Prinzipiell kann jeder mitmachen, niemand wird ausgeschlossen.“ Allerdings hätten bisher eher jene Bürger Interesse, die eine Ernährungswende anstreben würden. Dazu gehöre biologisch-dynamische Landwirtschaft mit Verzicht auf Pestiziden und Insektiziden möglichst in der ganzen Region. „Das muss politisch durchgesetzt werden, aber je mehr Leute das wollen, umso besser.“

Der Ernährungsrat will „Nachbarschaftsquartiere begleiten“

Im Kleinen fange man an. „Wir wollen verschiedene Nachbarschaftsebenen begleiten, die die Ernährungswende in ihrem Quartier voranbringen.“ Nachbarschaftquartiere gebe es bisher in Burg, Calenberger Neustadt und Laatzen. „In Burg versuchen die Leute, die Kleingartenkultur zu modernisieren, mehr Gemüseanbau zu machen.“ Dort solle es einen „Tante Erna Laden“ geben, „die wollen selbst angebaute Produkte tauschen, das ist der Plan“, so Köhler. In Laatzen am Park der Sinne „haben wir einen 600 Quadratmeter großen Gemüsegarten“, hier würden 15 bis 20 Ehrenamtliche Erdbeeren, Tomaten, alte Gemüsesorten wie Topinambur, Bohnen und viele mehr anbauen. Die Ernte wird geteilt, manchmal auch gespendet. Und es wird auch an die Insekten gedacht, „Da gibt es natürlich auch einen Bienengarten.“

Und was bringt der Ernährungsrat nun dem normalen Bürger? „Es ist kein politischer Rat, der Gesetzeskraft hat“, stellte Thomas Köhler klar. „Es ist ein Bürgerrat. Bürger schließen sich freiwillig zusammen, informieren sich, versuchen, gemeinsam mit der Verwaltung etwas zu bewirken“. Würde demnächst etwa auch Hannover den Klimanotstand ausrufen, könnte man entsprechende Forderungen dazu aufstellen. Bisher haben sich Vertreter vom Landvolk, von Slow Food, der Stadt Hannover, dem Umweltzentrum und anderer Netzwerke zur Mitarbeit bereiterklärt, „das sind nicht alles nur Öko-Puristen“, sagt Köhler lächelnd. Dürfte denn auch die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner ( CDU) mitmachen, die gerade mit einem gemeinsamen Video mit einem Nestlé-Manager für Unmut sorgt? „Sie ist nicht gerade unsere erste Adresse, wir wollen Leute, die die Ernährungswende authentisch unterstützen“, sagt er. „Aber grundsätzlich sind wir natürlich für alle offen.“

So ist der Ernährungsrat in Hannover aufgestellt

Es geht um eine bessere Lebensmittelversorgung, um regionale und gesunde Ernährungssysteme, auch um Urban Gardening (kleinräumige, gärtnerische Nutzung innerhalb von städtischen Siedlungsgebieten) und damit um die Lebensqualität von Bürgern und auch um Klimaschutz.

Der erste Ernährungsrat weltweit entstand 1982 in Knoxville (US-Bundesstaat Tennessee) aus einem Projekt von Studierenden. Seitdem gibt es hunderte in den USA, die sich um die örtliche Lebensmittelversorgung der Bürger kümmern. Seit 2014 gibt es Ernährungsräte auch in Deutschland, die bekanntesten in Köln („Taste of Heimat“) und Berlin.

Das Gründung des Projektes in Hannover ist beim Pestel-Institut angesiedelt. Finanziell unterstützt wird der Ernährungsrat für zwei Jahre mit insgesamt 140 000 Euro vom Bundesumweltamt und der nationalen Klimaschutzinitiative. Vier Mitarbeiter, die meisten in Teilzeit, arbeiten für den Ernährungsrat, Projektleiter ist Thomas Köhler.

Begleitet wird das Projekt mit Veranstaltungen des Kulturzentrums Faust ( Linden). Im Juni etwa kam zum „FoodFuturesTalk“ die international bekannte Künstlerin Regina Frank, die auf ihren Reisen „Überlebensrezepte“ sammelte und nach dem Talk einen Workshop anbot.

Von Petra Rückerl