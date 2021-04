Hannover

Anfang Oktober 2020 war US-Präsident Donald Trump (74) an Corona erkrankt. Die Ärzte pumpten alles in ihn rein, was auch nur im leisesten Verdacht stand, gegen das Virus helfen zu können.

Nun weiß man, dass die US-Ärzte bei der Behandlung des Ex-Präsidenten Fehler gemacht haben. Die „European Respiratory Society“ (ERS) hat jetzt eine europäische Leitlinie zur stationären Behandlung von Covid-19-Patienten entwickelt. MHH-Professor Tobias Welte ist Co-Autor der Studie und Vertreter der Leitlinie in Deutschland.

Trump-Medikament zu uneffektiv

„Die Empfehlungen sind für alle Phasen der stationären Therapie sehr eindeutig“, sagt Pneumologe Welte. So raten die Ärzte ab, stationären Patienten das Medikament Remdevisir zu verabreichen. Es sei zu uneffektiv, heißt es in der Studie. Donald Trump hatte das Medikament noch erhalten. Es war ursprünglich zur Bekämpfung von Ebola entwickelt worden.

Löst das Corona-Virus im Immunsystem überschießende Entzündungsreaktionen aus, dann hilft das gute, alte Cortison. Auch auf eine weitere Komplikation gibt es in der Leitlinie jetzt eine Antwort. Blutgerinnsel im Kapillarsystem der Lunge müssen mit dem Blutverdünner Heparin behandelt werden.

Die ERS-Studie deckt sich mit den kürzlich im Deutschen Ärzteblatt veröffentlichen deutschen Leitlinien. Sie wird ständig aktualisiert, da weltweit unzählige Covid-19-Studien laufen. So ist derzeit noch unklar, ob der Einsatz von gerinnungshemmenden Wirkstoffen wie ASS sinnvoll ist. MHH-Professor Welte lobt an der Leitlinie: „Die pragmatischen Handlungsanweisungen sind für alle an der Behandlung Beteiligten verständlich.“

Im Übrigen haben die amerikanischen Ärzte bei der Behandlung von Donald Trump doch nicht alles falsch gemacht. Sie verabreichten ihm einen Antikörper-Cocktail. In der europäischen Leitlinie zur Behandlung von stationären Corona-Patienten wird die Gabe von Antikörpern auch empfohlen – allerdings nur bei sehr kranken Patienten.

Von Thomas Nagel