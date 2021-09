Hannover

Die Sonne glitzert im Wasser. Dann werden die leichten Wellen gebrochen, als Polizeioberkommissar Oliver Peter (54) am Steuer des Wasserschutzpolizeiboots auf 30 Kilometer pro Stunde beschleunigt, das Streckenboot fährt jetzt Höchstgeschwindigkeit. Peters Kollegin, Polizeioberkommissarin Sabrina Rivera y Mirkes (41), überprüft die Polizeisoftware am Computer. Ihr Kollege Polizeihauptkommissar Christian Mathis (51) steht draußen an einer Reling und hält Ausschau. Die drei Beamten der Wasserschutzpolizei fahren Streife auf dem Mittellandkanal.

Die weißen Uniformen strahlen, wieder glitzert es: Die Polizeiabzeichen bestehen nicht wie bei den Kolleginnen und Kollegen auf der Straße aus silber-, sondern aus goldfarbenen Streifen: „So wie bei der Mannschaft des Traumschiffs“, sagt Rivera y Mirkes und lacht. Mit den Tätigkeiten der Traumschiff-Crew haben die Aufgaben der Wasserschutzpolizei hingegen wenig zu tun. „Wir fahren Einsätze und werden zum Beispiel zu Unfällen gerufen“, erklärt Mathis. Die Hauptaufgabe sei aber die Kontrolle der Binnenschiffe.

Sabrina Rivera y Mirkes hat einen Rucksack aus dem Mittellandkanal gefischt: „Das passiert oft und meist ist es Diebesgut“, sagt die Polizistin. In dem Rucksack ist allerdings bis auf eine Sonnenbrille nichts drin. Auch Fahrräder oder Roller entdeckt die Wasserschutzpolizei immer wieder im Kanal. Quelle: Ilona Hottmann

Nachdem Rivera y Mirkes einen Rucksack und damit mögliches Diebesgut aus dem Kanal gefischt hat, setzt sie sich wieder vor die Polizeisoftware. Wenig später sichtet sie ein Binnenschiff, das schon länger nicht mehr kontrolliert wurde: „Die letzte Kontrolle der Gütermotorschiffs Magda war im Mai von Kollegen in Brandenburg“, checkt sie im Polizeisystem, „da sollten wir jetzt mal drauf.“ Binnenschiffe sollten etwa alle drei Monate kontrolliert werden. Während Rivera y Mirkes und Mathis sich Schwimmwesten überziehen und ein Gerät für einen Atemalkoholtest schnappen, greift Peter zur Funkanlage: „Magda für die WSP 11“, sagt er, „wir kommen mal zur Kontrolle längsseits.“

Dann navigiert Peter das Wasserschutzpolizeiboot möglichst nah an das Binnenschiff heran. Rund 10 Kilometer pro Stunde fahren beide Schiffe nebeneinander her. Rivera y Mirkes steigt zuerst hinüber: „Wenn jemand beim Herübersteigen abrutscht oder ähnliches, und zwischen die beiden Boote gerät, wäre das sicherlich lebensgefährlich“, erklärt Mathis bevor er ebenfalls gekonnt das Schiff wechselt – bei rund 800 Kontrollen jährlich ist das gefährliche Manöver längst kein Problem mehr für die Beamten.

Kontrolle auf dem Gütermotorschiff Magda

Auf dem Gütermotorschiff angekommen, stellen sie sich zunächst beim Kapitän vor. Reinhard Pelzer transportiert 542 Tonnen Mais vom brandenburgischen Fürstenwalde ins nordrhein-westfälische Dorsten. Während er sein Schiff weiter steuert, zieht er einen großen Aktenordner mit Papieren hervor. Die schaut sich Rivera y Mirkes im Steuerhaus genau an: Sie checkt die Befähigungsnachweise, die Betriebserlaubnis, das Schiffsattest und den Eichschein. „Der Feuerlöscher und die Schwimmwesten sind in Ordnung“, ruft sie anschließend ihrem Kollegen zu.

An Bord der Magda: Christian Mathis kontrolliert den Rettungsring. Der muss im Ernstfall einsatzbereit sein. Seine Kollegin Sabrina Rivera y Mirkes kommt gerade mit Kapitän Reinhard Pelzer aus dem Maschinenraum: „Ich schaue nach Öllachen oder Putzlappen, die leicht entzündbar sein könnten“, erklärt sie. Quelle: Ilona Hottmann

Der prüft unterdessen den Rettungsring und stellt fest, dass das batteriebetriebene Licht nicht funktioniert. „Das ist uns besonders wichtig, dass die Geräte und Ausstattung im Ernstfall einsatzbereit sind und Menschenleben retten können“, so Mathis. Normalerweise würde es bei diesem Verstoß ein Bußgeld von 35 Euro geben. Mathis und Rivera y Mirkes entscheiden sich aber für eine mündliche Verwarnung: „Es kommt immer auch ein wenig darauf an, wie die Schiffer mit uns zusammenarbeiten“, erklärt Rivera y Mirkes auf ihrem Weg zur Kontrolle des Beiboots. Pelzer habe kooperiert und sei wegen der leeren Batterien im Rettungsring einsichtig gewesen. „Es ist alles gut bis auf das Licht“, mahnt Rivera y Mirkes noch einmal, dann verabschieden sich die beiden und steigen zurück aufs Wasserschutzpolizeiboot.

„Bußgelder in drei- bis vierstelliger Höhe“

„Es kommt häufig vor, dass die Schiffe unterbemannt sind“, sagt Mathis während er sich die Schwimmweste zurück an Bord der Wasserschutzpolizei wieder auszieht. Oft seien die Besatzungsmitglieder nicht qualifiziert genug: „Dann ist beispielsweise nur ein Decksmann an Bord und es ist aber ein Bootsmann gefordert.“ Oder es seien schlichtweg generell viel zu wenige Besatzungsmitglieder an Bord: „In beiden Fällen muss das Schiff zur nächsten Liegestelle fahren und dafür sorgen, dass genug und ausreichend qualifizierte Besatzung an Bord kommt.“ Außerdem wird es teuer: „Insbesondere bei Schiffen, die Gefahrgut wie Diesel oder Industriealkohol transportieren, sind die Bußgelder schnell in drei- bis vierstelliger Höhe.“ Rechts heranfahren, muss ein Binnenschiff auch, wenn Atemalkohol festgestellt wurde: „Für Kapitäne gilt die gleiche Promillegrenze wie für Autofahrer“, so Mathis.

In den Sommermonaten beschäftigen auch die Brückenspringer die Wasserschutzpolizei: „Das Springen von Brücken ist zwar nicht verboten, das Schwimmen unter der Brücke hingegen schon“, weiß Mathis. Und da beides einander bedinge, spreche die Wasserschutzpolizei die meist jugendlichen Brückenspringer an. „Das Springen von Brücken ist vor allem wirklich gefährlich“, erklärt Mathis. Der Kanal gehe zwar vier Meter in die Tiefe, jedoch könne niemand genau wissen, was am Boden des Kanals liege: „Es wird so viel Schrott abgeladen wie Roller und Fahrräder. Das ist keine gute Idee, da mit einem Köpper hineinzuspringen.“

„Unser Klientel ist in der Regel sehr umgänglich“, findet Rivera y Mirkes. Ihre Einsätze seien mit denen des Streifendienstes auf der Straße nur schwer vergleichbar. Von ihren Handschellen hat sie aber auch auf dem Mittelkanal bereits Gebrauch gemacht: „Es kann auch schonmal direkt vom Kanal in den Knast gehen.“

Von Sophie Peschke