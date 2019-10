Skandal-Polizist Torsten S. soll gefeuert werden

Hannover

Er liebte martialische Posen, präsentierte sich einst in den sozialen Medien mit Wikinger-Helm und Kettenhemd, beim Robben über den Waldboden, im Muskelshirt beim Gewichtestemmen im Fitness-Studio oder bot als Geflügelzüchter „Bruteier von reinrassigen Vorwerkhühnern“ zum Verkauf an: Torsten S. (43) wirkte stets etwas speziell. Vor allem war er aber eine der zentralen Figuren in einem angeblichen Skandal um misshandelte Flüchtlinge bei der Bundespolizeiinspektion Hannover, der die Dienststelle 2015 in ihren Grundfesten erschütterte. Der Mann, der inzwischen rechtskräftig wegen des Besitzes von Kinderpornos, Verstoß gegen das Waffengesetz und Beleidigung verurteilt wurde, soll bald kein Beamter mehr sein: Die Bundespolizeidirektion Hannover will ihn aus dem Dienst klagen.

„Vergammeltes Schweinemett“

Im Frühjahr 2015 hatten Schlagzeilen um mutmaßlich misshandelte Asylbewerber bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Ein Foto von einem gefesselten Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht hatte S. einem Kollegen geschickt und sich damit gebrüstet, den Marokkaner gequält zu haben. Der heute 43-Jährige behauptete damals, der Betroffene habe „vergammeltes Schweinemett gefressen“ , dieser habe dann „gequiekt wie ein Schwein“.

Dieses Foto von einem gefesseltem Mann mit schmerzverzerrtem Gesicht schickte Torsten S. einem Kollegen. Quelle: privat

Tatsächlich hatte es diesen und andere Vorgänge, mit denen der Beamte geprahlt hatte, so nicht gegeben: Die Staatsanwaltschaft ermittelte, fand aber keine Hinweise auf Folterungen und stellte das Verfahren ein. Auch ein Bundespolizei-Gutachten kam zum gleichen Ergebnis. Dennoch hatte S. der Behörde mit seinem Verhalten massiv geschadet.

Durchsuchungen im Privathaus von S. förderten zudem Sachen zutage, die ihm zum Verhängnis wurden: Er besaß Kinderpornos, die Vergewaltigungen von Kleinkindern und Säuglingen zeigten. Dazu fanden Ermittler bei ihm eine Pumpgun samt Munition. Dafür wurde der 43-Jährige rechtskräftig zu acht Monaten und drei Wochen Freiheitsstrafe mit Bewährung verurteilt.

Dienstherr reicht Disziplinar-Klage ein

Das Strafmaß von unter einem Jahr allein reichte nicht aus, um S. aus dem Dienst zu entfernen. Deshalb reichte die Bundespolizeidirektion beim Verwaltungsgericht Hannover eine Disziplinar-Klage ein – mit dem Ziel, den 43-Jährigen rauswerfen zu können. Ein Gerichtssprecher bestätigte am Donnerstag auf NP-Anfrage, dass das Verfahren am Mittwoch, 23. Oktober, 9.30 Uhr, von der 14. Kammer verhandelt wird.

S. ist seit Jahren suspendiert

Gearbeitet hat S. tatsächlich schon lange nicht mehr: Nach Bekanntwerden der Vorwürfe war der 43-Jährige von seinem Dienstherrn bis auf Weiteres suspendiert worden.

Von Britta Mahrholz