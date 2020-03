Hannover: Singend der Karaoke-Bar Downtown helfen

Hannover

Das Downtown in der Prinzenstraße ist Hannovers erste Adresse, wenn es um Karaoke geht. Doch dank Corona könnte es damit bald vorbei sein. Da Patrick Stehr und Pascal Schuhmann den Traditionsladen erst vor vier Monaten von Jackie Handojo übernommen haben, stecken sie noch tief in den Schulden. Mit einer ungewöhnlichen aber durchaus passenden Aktion bitten sie jetzt ihre Stammgäste und alle Karaokefans um Hilfe.

„ Hannover singt!“ heißt das Projekt schlicht. Wer Karaoke liebt, der singt halt gern. Und das kann man auch in Zeiten sozialer Distanzierung – nämlich zu Hause. Und das nicht nur unter der Dusche, sondern auch vorm PC. Wer bei „ Hannover singt!" mitmachen möchte, nimmt sich mit einem Karaoke-Song einfach mit dem heimischen Computer auf und schickt die Datei per E-Mail ab.

Darüber hinaus sind natürlich auch Geldspenden hoch willkommen. Zur Belohnung will das Downtown alle Unterstützer nach der Krise zu einer großen Party einladen – auf der dann auch ein Zusammenschnitt der Videos zu sehen sein wird.

Stehr und Schuhmann haben das Lokal mit viel Idealismus übernommen. „Nicht um Kasse zu machen“, betont Stehr, „sondern aus Überzeugung.“ Auch wenn er selbst nicht singe, kenne er das Downtown doch seit vielen Jahren. „Da gibt es ja echt gute Sängerinnen und Sänger. Und die Stammgäste sind eine tolle Gemeinschaft.“ Auch die Idee zu „ Hannover singt!“ kam von einem Stammgast, von Kim, die auch seit kurzem für das Downtown die sozialen Medien Facebook und Instagram betreut.

Nach bombastischem Start der virale Absturz

Doch während der März in der ersten Woche „bombastisch“ anlief, wie Stehr sagt, kam dann das Virus. „Als sich das abzeichnete, haben wir gleich versucht, auf die Bremse zu treten. Während der Woche blieb das Downtown zu.“ Ihre Hoffnung setzten die beiden Inhaber auf das Wochenende. „Das hätte richtig was in die Kasse gespült.“ Doch da kam schon die Verfügung, die den Betrieb untersagte.

Doch Stehr und Schuhmann haben eben laufende Kosten und eine drückende Schuldenlast. Um den Kaufpreis von 120.000 Euro zahlen zu können, haben sie einen Kredit in Höhe von 60.000 Euro aufgenommen. Hinzu kam bei Stehr im vergangenen Monat ein weiteres Darlehen von 19.000 Euro. „Weitere Kredite zur Überbrückung werden wir bei Banken nicht bekommen“, ist er sicher. 30.000 Euro vom Kaufpreis stottern die beiden auch noch in monatlichen Raten von 2500 Euro ab, hinzu kommt die Miete von knapp 3600 Euro.

Ex-Inhaber und Vermieter sind kulant

Doch immerhin haben sie noch Glück im Unglück, mit zumindest aufschiebender Wirkung. Handojo, der ja schließlich selbst tief mit dem Downtown verwurzelt ist, stundet die Raten, und auch der Vermieter zeigt sich kulant und gibt sich mit weniger zufrieden. „Zum nächsten Ersten überweisen wir noch einmal 2000 Euro“, so Stehr. „Schon das ist nur dank der bereits eingegangenen Spenden möglich. Wenn dann noch die Sozialversicherungsbeiträge abgehen, ist das Geschäftskonto leer.“

