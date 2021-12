Hannover

Finanzielle Nöte, Personalprobleme, eine nicht enden wollene Pandemie – und der Klimawandel stellt die Kliniken vor erheblichen Herausforderungen. Martina Wenker, Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen und Beauftragte der Bundesärztekammer für Umweltmedizin, schlägt Alarm: „Wir merken jetzt schon, dass in Hitzesommern viele Krankheiten sich dramatisch verstärken. Unser Gesundheitssystem ist darauf nicht eingerichtet. Es gibt zum Beispiel nicht genügend Krankenhäuser mit ausreichend kühleren Räumen.“ (mehr dazu unten)

Eine Nachfrage bei der MHH, dem Klinikum Region Hannover (KRH) und dem Klinikverbund Diakovere bestätigt dies. Um ausreichend vorzusorgen, fehlt es – wieder einmal – an der finanziellen Ausstattung. „Der Klimaschutz, als eines der UN-Nachhaltigkeitsziele, ist Teil unserer Vorstellung davon, unsere Krankenhäuser zu führen“, sagte etwa Diakovere-Sprecher Matthias Büschking. „Investitionszuschüsse vom Land, wie sie der Gesetzgeber für uns vorsieht, sind aber nicht in ausreichendem Maße vorhanden.“

Gesetzgeber fördert keine flächendeckende Klimatisierung

Auf die Frage, ob es es genug klimatisierte Patientenzimmer und OP-Räume in der MHH gibt oder ob sind diese geplant sind, antwortete eine MHH-Sprecherin: „Grundsätzlich wird eine Klimatisierung von Räumen nur dort vorgesehen, wo eine medizinische Indikation oder eine hohe Abwärmelast von medizintechnischen Geräten existiert. Der Gesetzgeber fördert ausdrücklich nicht die flächendeckende Klimatisierung von Räumen in Kliniken.“ Das gelte auch für Räumlichkeiten, in denen sich in Hitzesommern das medizinische Personal aufhalte. Die MHH stehe im Austausch mit dem Land zur Umsetzung der Klimaneutralität. „Der ressourcenschonende Einsatz von Kälte spielt hier eine wichtige Rolle. Aufbauend auf der Klimastrategie des Landes schauen wir den entsprechenden Förderprogrammen gelassen entgegen.“

Das Klinikum Region Hannover scheint bereits besser ausgerüstet zu sein. Hier sei die überwiegende Zahl der Untersuchungs- und Behandlungszimmer klimatisiert, berichtete Sprecher Nikolas Gerdau. „Die Operationssäle sind vollständig klimatisiert. In den Pflegebereichen kommt eine adiabate Kühlung über die Lüftungsanlage zum Einsatz.“ Adiabate Kühling ist ein Verfahren, um mit natürlicher Verdunstungskälte aus Luft und Wasser Räume zu klimatisieren. Die Planungen des KRH seien entsprechend den Förderbedingungen für technische Anlagen des Landes Niedersachsen ausgelegt, um hier eine jeweils maximale Förderung zu erreichen.

Fehlendes Geld und Denkmalschutz-Vorschriften

Und wie sieht es mit dem Schutz des ohnehin überlasteten medizinischen Personals aus? „In den aufgrund ihrer baulichen Substanz von starker Hitze betroffenen Häusern des KRH wird hierauf mit organisatorischen Maßnahmen, wie beispielsweise Stoß lüften, oder auch Aufstellen von Ventilatoren reagiert“, so Gerdau. Für umfangreiche technische Maßnahmen mit größerer Wirkungskraft ergebe sich bei Altbauten „die Schwierigkeit der Investitionsfinanzierung“, auch stünden Vorschriften des Denkmalschutzes vor Maßnahmen. „Im Bereich der Neubauprojekte werden solche Maßnahmen vorrangig mitbedacht.“

Patienten-Gesundheit nicht gefährdet

„Hitze bedeutet auch, dass Wundheilungsstörungen auftreten, chronische Wunden oder auch Operationswunden nicht so gut heilen.“ Das von Martina Wenker beschriebene Szenario „halten wir für unser Haus nicht für realistisch. Die Gesundheit von Patienten in unseren Häusern wäre auch unter solchen Extremsituationen natürlich nicht gefährdet“, teilte Matthias Büschking mit, der die Diakovere-Kliniken „mit einem Bündel an Maßnahmen gut gerüstet“ sieht.

Alle Kliniken stellen fest, dass sich der Klimawandel bereits auf die Gesundheit der Menschen auswirkt. In der MHH bereiten vor allem die gehäuften Atemwegserkrankungen den Ärztinnen Sorge. KRH-Sprecher Gerdau weiß: „Am stärksten betroffen von extremen Klimasituationen, insbesondere lang anhaltender Hitze, sind insbesondere vielfach erkrankte und damit vor allem ältere Patientinnen und Patienten.“ Bei den jüngeren Patienten seien vor allem diejenigen mit Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems ebenfalls betroffen. Beratungen zu klima-assozziierten Themen insbesondere im Hinblick auf Herz-Kreislauf,- Haut- und seelische Erkrankungen häuften sich.

Von Petra Rückerl