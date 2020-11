Hannover

Mario G. (48) wurde in den 90er Jahren zweimal wegen Kindesmissbrauch verurteilt. Da war er noch ein junger Mann. Im Mai 2019 wurde er wieder mal aus der Haft entlassen. Er stand seitdem unter Führungsaufsicht, musste Fußfesseln tragen. Doch bereits im November 2019 missbrauchte er wieder einen 13-Jährigen.

Richterin Monika Thiele verurteilte Mario G. am Mittwoch im Landgericht Hannover zu dreieinhalb Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung. Die Urteilsbegründung fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt; wie zuvor der komplette Prozess. Anwalt Daniel Brunkhorst wollte mit diesem Schritt die Intimsphäre seines Mandanten schützen.

Fast 10.000 kinderpornografische Dateien gefunden

Sein Opfer hatte der Angeklagte per Aushang in einem Supermarkt in der Region Hannover kennengelernt. Das Kind suchte einen Ferienjob und fand Mario G.. Nach Überzeugung der Jugendkammer 2 manipulierte der Angeklagte den 13-Jährigen. Das Kind schickte ihm eindeutige Fotos. Später vertraute sich das Opfer seiner Mutter an. Der Angeklagte ging in U-Haft. Allein die Kontaktaufnahme zu einem Kind war ein Verstoß gegen die Führungsaufsicht.

Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei fast 10.000 kinderpornografische Dateien und mehr als 800 Pornos von Jugendlichen bei G. Insgesamt verstieß er 67-mal gegen die Weisungen der Führungsaufsicht.

Angeklagter ein Risiko für die Allgemeinheit

„In dem Prozess ging es hauptsächlich um die Sicherungsverwahrung“, sagte Vyacheslav Varavin, Anwalt des Opfers. Die Entscheidung des Gerichts hält er für richtig. Ein forensischer Psychiater stufte Mario G. als ein „Risiko für die Allgemeinheit“ ein. Deshalb verhängte die Kammer die schwerste Strafe, die das deutsche Strafrecht kennt. Nach Verbüßung der Haftstrafe kommt Mario G. in eine Einrichtung für Schwerstverbrecher. Dort muss er bis zu seinem Lebensende einsitzen. Es sei denn, ein Gutachter stellt irgendwann fest, dass er nicht mehr gefährlich ist.

Im Prozess hatte der Angeklagte über seinen Anwalt nahezu alle Anklagepunkte eingeräumt. Ein spätes Geständnis. Um seine Haut zu retten, war Mario G. bereit, mit dem Psychiater zu sprechen. Zuvor hatte er sich nicht einsichtig gezeigt.

