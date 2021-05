Hannover

Wie die Üstra am Freitagmorgen um 8 Uhr auf Twitter mitteilte, ist es Kunden in der Region Hannover gerade nicht möglich digital Fahrkarten zu kaufen. Aufgrund eines Serverausfalls können sowohl über die GVH App, als auch auf der Internetseite des Unternehmens, keine Tickets erworben werden. Pendler werden gebeten, diese an den Fahrkartenautomaten an den Haltestellen oder an Verkaufsstellen zu erwerben. Wie lange der Serverausfall dauert, ist noch unklar.

Von ndd