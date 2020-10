Hannover

Er soll innerhalb weniger Stunden gleich vier Menschen in Ricklingen und Linden-Süd mit einem Messer überfallen und Geld erbeutet haben. Ein Zeuge brachte die Polizei jetzt auf die Spur eines 28-jährigen Tatverdächtigen. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Am Dienstag gegen 19 Uhr hatte der Täter zunächst eine Frau (24) auf der Friedrich-Ebert-Straße von hinten umklammert und mit einem Messer bedroht. Mit der Geldbörse des Opfers gelang ihm die Flucht. Bei den drei weiteren Taten ging der Unbekannte nach demselben Muster vor. Eine 43-Jährige raubte er an der Ritter-Brüning-Straße in Höhe des Durchgangs zur Ricklinger Straße aus. Später bedrohte er unweit von dort in Höhe eines Bolzplatzes eine 33-Jährige, ging diesmal allerdings leer aus. An viertes Mal schlug der Räuber um 22 Uhr an der Göttinger Chaussee zu. Opfer war diesmal ein Mann, bei dem der Täter Geld und eine Sporttasche erbeutete.

Verdacht nach Ermittlungen erhärtet

Nach dem Aufruf der Polizei führte ein Hinweisgeber die Beamten des Polizeikommissariats Ricklingen zu dem bekannten Mann. „Im Zuge der folgenden Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, sodass der Tatverdächtige festgenommen wurde. Aufgrund der Anordnung eines Richters befindet sich der 28-Jährige inzwischen in Untersuchungshaft“, so Polizeisprecher Michael Bertram.

Von api