Sieben Wochen – 24 Fälle: Die Polizei fahndet nach einer außergewöhnlichen Serie von Autoaufbrüchen nach einer Bande von Autoknackern. Die Täter haben insbesondere in den Stadtteilen Calenberger Neustadt, Limmer, Linden-Mitte und Linden-Nord zugeschlagen und jedes Mal Wertsachen aus den Fahrzeugen gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Serie begann mit acht Autoaufbrüchen im August, im September folgten bislang weitere 16. Dabei gingen die Täter unterschiedlich vor. In der Nacht zum 6. August etwa schlugen sie in der Salzmannstraße ( Linden-Nord) bei einem Mercedes Daimler Benz ein Fenster ein. Bei einem Citroën Jumper gelangten sie am 14. September in der Otto-Wels-Straße ( Linden-Nord) durch das Aufstechen des Türschlosses in das Innere des Wagens. Kurz darauf konnten sie bei einem VW Polo in der Fröbelstraße (ebenfalls Linden-Nord) den Verschluss der Heckklappe manipulieren und öffnen.

Aus den Fahrzeugen wurden jeweils Wertsachen wie Geld oder Navigationsgeräte entwendet. Konkrete Hinweise auf die Täter gibt es derzeit nicht, weshalb die Polizei weiter nach Zeugen sucht. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0511/109 39 20 zu melden.

Tipps von der Polizei

Angesichts der beginnenden dunklen Jahreszeit rechnen die Ermittler damit, dass es zu weiteren Autoaufbrüchen kommen kann. „Im Schnitt benötigen Diebe nur etwa zehn Sekunden, bis sie ein Fahrzeug aufgebrochen und die Wertsachen entwendet haben“, so Sprecherin Antje Heilmann.

Die Polizei gibt daher folgende Präventionstipps:

Von Andreas Krasselt