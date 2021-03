Hannover

„Es ist einfach nicht schön ohne Kontakte. Der Mensch braucht andere Menschen. Ich auch, ich bin ein Mensch-Mensch.“ Ümit Kurt (54) sucht nun spielerisch den Weg aus der Corona-Isolation – und das im wahrsten Sinne des Wortes. Kurt trifft sich telefonisch mit anderen Menschen: zum Spielen. Wie „Stadt, Land, Fluss“ oder noch lieber „Schiffe versenken“. Doch wie kommt er, der erst seit fünf Jahren in Hannover lebt, an die anderen?

Hier kommt das Freiwilligenzentrum Hannover (FWZH) ins Spiel. Das bietet die Zusammenführung spielfreudiger Menschen an. „Wir haben uns überlegt, wie wir die Leute in der Corona-Einsamkeit zusammenbringen und haben uns die Spiele-Tandems überlegt“, erklärt FWZH-Chefin Almut Maldfeld. Die übrigens auch gern dabei ist. „Diese Spielfreundschaft bietet nicht nur Abwechslung und Freude im Alltag, sondern gibt auch alleinlebenden Menschen die Möglichkeit, in den Austausch zu kommen“, so Maldfeld. Nun gibt man ja nicht jeder und jedem seine Telefonnummer, und deswegen vermittelt das Freiwilligenzentrum die Kontakte und stellte – bisher fünf – Wort- und Schreibspiele zusammen, die man gut am Telefon spielen kann. Das kommt an: 26 Tandems haben sich bereits gebildet, einer der ganz eifrigen Spieler ist Ümit Kurt aus Ricklingen.

Der 54-jährige nun allein Lebende war ursprünglich „der Liebe wegen“ aus Österreich gekommen, der sprachbegabte Speditionskaufmann (hat an der Uni Salzburg Deutsch und Spanisch studiert) erlitt hier einen Herzinfarkt, ist seitdem nicht mehr arbeitsfähig und auf Hartz IV angewiesen. Und dann kam auch noch Corona. „Ich gehe viel spazieren, ich bin immer in Bewegung, aber ich brauche auch Kontakte“, erzählt der gebürtige Türke. Das Freiwilligenzentrum kennt er gut, er hat sich auch ehrenamtlich im Sprachcafé engagiert, „ich habe mich vor Corona mit geflüchteten Menschen getroffen und viel geredet, das macht mir Spaß“. Als Risikopatient („ich muss 13 Pillen am Tag schlucken“) geht das jetzt natürlich nicht mehr. Dafür wird nun ein bis zwei Mal die Woche das eine und andere Schiff versenkt.

Wer mitmachen möchte, melde sich montags bis freitags zwischen 10 bis 15 Uhr unter 0511-300 344 6 oder per Mail unter: info@fwzh.de

Von Petra Rückerl