Hannover

Am Sonnabend startet der, vom Mai in den Oktober verschobene, „34. hannoversche Selbsthilfetag“. Dieses Mal ist sein Angebot nicht nur auf einen Tag beschränkt, sondern wird bis Ende des Monats online zur Verfügung stehen. „Wir sind sehr gespannt darauf, das ist für uns ein komplett neues Format“, so Rita Hagemann, Leiterin der „Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle Im Selbsthilfebereich“, genannt KIBIS. Diese organisiert die Veranstaltung unter der Trägerschaft des „ Der Paritätische Hannover“.

Nachdem der eigentliche Termin für den „34. Selbsthilfetag“ abgesagt werden musste, betont Hagemann, wie wichtig es war, dass er nicht ausfällt. „Vieles was nicht stattfindet, verschwindet aus der Wahrnehmung“, sagt sie. Eine Alternative für die übliche Großveranstaltung im Stadtkern wurde mit dem Programm im Internet gefunden.

Musik und Tanz gibt es online

Die Schirmherrschaft hat Oberbürgermeister Belit Onay übernommen. Er wird die Teilnehmer bei der virtuellen Veranstaltung mit einer Videobotschaft willkommen heißen. Das am Kröpcke übliche Musik- und Tanzprogramm wird auch in diesem Jahr von beteiligten Selbsthilfegruppen geboten. Videos ihrer Darbietungen werden online gestellt. Im Internet gibt es auch ein Quiz zum Thema Selbsthilfe und einen virtuellen Spaziergang rund um den Kröpcke, bis hin zum Platz der Weltausstellung. Auf ihm sollen verschiedene Themen der Selbsthilfegruppen in der Region Hannover dargestellt werden.

Format könnte auch nächstes Jahr unterstützen

„Viele Gruppen haben als Hauptziel, erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass sie da sind“, erzählt Hagemann. Möglicherweise könne das diesjährige Online-Format die Veranstaltung auch in Zukunft unterstützen, wenn die Großveranstaltung am Kröpcke nächstes Jahr wieder möglich wird.

Von Stella-Sophie Wojtczak