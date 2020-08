Hannover

Großer Aufwand für eine kleine Ampel: Sogar Bezirksbürgermeister Henning Hofmann sprach, wenn auch mehr scherzhaft, von einem „epochalen“ Ereignis, als die neue Fußgängerampel über den Osterfelddamm in Höhe der Neue-Land-Straße ( Groß Buchholz) am Montagnachmittag in Betrieb genommen wurde. „Es ist aber auch ein ganz besondere Ampel“, betonte er.

Diese Besonderheit liegt daran, dass Anwohner sowie frühere und heutige Eltern der anliegenden Kita und der Heinrich-Ernst-Stötzner-Förderschule für geistige Entwicklung seit fast 30 Jahren für ihre Einrichtung gekämpft haben. Aus gutem Grund. Bereits 1991 hatte es dort den ersten Unfall mit einem Kind aus der Stötzner-Schule gegeben, das noch schnell den Bus hatte erreichen wollen und dabei vor ein Auto lief.

Anzeige

Siebenjährige lief vor ein Auto

Tragisch der Unfall am 7. August 2017: Ein siebenjähriges Mädchen war zum ersten Mal allein im Schulbus unterwegs. Weil sie in der Grundschule ihres Schulbezirks keinen Platz mehr fand, musste sie die zur Grundschule umgewidmete Maximilian-Kolbe-Schule in Kleefeld besuchen. Ein notwendig gewordener Schulweg, der seinerzeit von vielen Eltern als gefährlich empfunden und heftig kritisiert worden war.

Weitere NP+ Artikel

Das Mädchen war bislang immer von seiner Mutter begleitet worden, sollte den Weg nun aber selbstständig schaffen. Die Mutter fuhr im Linienbus dem Schulbus hinterher. Sie konnte beobachten, wie ihre Tochter ausstieg und schnurstracks zu anderen Kindern über die Straße lief, direkt vor ein Auto. Das Mädchen brach sich bei dem Unfall ein Bein. „Der Fahrer hatte keine Chance, obwohl er ganz langsam gefahren war“, berichtet Wolfgang Heckeroth, einer der Hauptinitiatoren der neuen Ampel.

Ein Foto ruft Engelke auf den Plan

Er hatte das Kind vermutlich gar nicht sehen können. Denn seit Mitte der 90er Jahre wurde die Fahrbahn des Osterfelddamms zwar von einer Verkehrsinsel unterbrochen, die darauf befestigten Schilder aber verdeckten die Kinder. Ein Foto dieser Situation in einem Brief der Anwohner landetet im April 2018 bei Wilfried Engelke, baupolitischer Sprecher und Vorsitzender der FDP-Fraktion im Rat, auf dem Schreibtisch. „Das hat mich sehr schnell überzeugen können“, sagte er bei der Einweihung. Da die Bezirksratspolitik offenbar in dieser Frage nicht durchdrang, suchte er nun das Gespräch mit dem Stadtbaurat – und die Dinge kamen allmählich in Gang.

Dass die 66.000 Euro teure Ampel sinnvoll ist, konnten die Gäste schon bei der Anreise erleben. Ganz direkt beim Versuch, den stark befahrenen Osterfelddamm zu überqueren. Aber auch indirekt, als ein Pkw rasant eine hinter einem haltenden Bus wartende Autoschlange überholte. „Das ist hier ein Gefahrenschwerpunkt“, meinte ein Anwohner kopfschüttelnd.

Von Andreas Krasselt