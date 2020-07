Hannover

Die ungebeten Besucher kamen mit Transparenten, A-Capella-Musik und mit einem schwerwiegenden Vorwurf: Der Schuldzuweisung im „unmenschlichen Abschiebeprozess“. Wer trotz Corona-Zeiten Abschiebungen durchführe, mache sich am Leid der Menschen mitschuldig, war die Botschaft.

Wer fördert die Abschiebungen ?

Aktivisten der „ Seebrücke“ standen ab 12 Uhr unter anderem vor dem CDU Stadtverband in der Walderseestraße, vor dem SPD-geführten Innenministerium in der Lavesallee, auch die Polizei am Schützenplatz wurde mit ihrer Rolle bei den Abschiebungen und den Folgen daraus konfrontiert. „Es gab allerdings keine Reaktion von den Besuchten“, erklärte am Abend Lina Becker, Sprecherin der „ Seebrücke“ Hannover.

Demo in Linden

Die Protestaktion endete in einer – möglichst abstandsfreien – Demonstration von etwa 200 Leuten Am Küchengarten (Linden), wo mehrere Aktivisten, auch aus dem Sudan, von ihren Erfahrungen berichteten. „Die Aktionen liefen super“, sagte Becker. „Wir konnten laut und deutlich vor den Institutionen unsere Meinung sagen.“ Die Mitglieder der „ Seebrücke“ und viele andere Menschenrechtsaktivisten setzen sich seit langem dafür ein, die Sammelabschiebungen von Menschen in ihre Heimatländer zu stoppen und die Flüchtlingslager etwa auf den griechischen Inseln zu evakuieren. Der fortschreitende gesellschaftliche Rechtsruck sei allgegenwärtig, so Becker. „Nicht nur das Massensterben im Mittelmeer ist unerträgliche Realität. Menschen, die es zunächst bis hierher geschafft haben, werden nicht nur massiv rassistisch angegangen.“ Das Ziel bleibe, sie durch Abschiebungen „so schnell wie möglich wieder außer Landes zu schaffen“.

Abschiebungen in Corona-Zeiten

Nach einer kurzen Corona-bedingten Aussetzung seien im Mai erste Sammelabschiebungen durchgeführt worden, vor zwei Wochen habe es die „erste Langstreckenabschiebung nach Pakistan“ gegeben. „Das zu einem Zeitpunkt, zu dem das Robert-Koch-Institut vor steigenden Infektionszahlen in diesem Land berichtete.“

Von Petra Rückerl