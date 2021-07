Hannover: Sechs Jahre und sechs Monate für tödlichen Stich in den Hals

Hannover

Die Tochter (17) des Opfers (50) kann das Urteil nicht fassen. Die Schülerin schüttelt fassungslos den Kopf, unterbricht sogar einmal lautstark den Richter. Sven S. (51) wurde am Freitag wegen Totschlags zu sechs Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Er hatte am 7. Januar 2020 in der Tonstraße (Linden-Süd) seine Verlobte mit einem Stich in den Hals getötet.

Das Urteil ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. So stufte die Schwurgerichtskammer den Angeklagten als vermindert schuldfähig ein. „Sie sind ein schwerer Alkoholiker“, erklärte Richter Stefan Joseph. Aber in den Maßregelvollzug kommt S. dennoch nicht. „Es fehlt an der Wiederholungsgefahr“, stellte der Richter fest. Soll heißen: Der Angeklagte ist trotz seiner Alkoholsucht in früheren Beziehungen nie gewalttätig geworden. Somit ist ein wesentliches Kriterium für die Entzugstherapie auf Staatskosten nicht erfüllt.

Angeklagter bislang ohne Vorstrafe

Aber die Kammer stufte das Verbrechen als minderschweren Fall ein. Der Angeklagte ist bislang nicht vorbestraft. Das Gericht stufte den Messerstich in den Hals als Spontantat ein. Und dann noch die Alkoholisierung des Täters. „Das alles macht es zu einem minderschweren Fall“, stellte der Richter fest. Der Strafrahmen liegt in diesem Fall bei einem bis zehn Jahren Haft. Die Opfer-Anwälte wollten sich zu dem Urteil nicht äußern. „Erst mal sacken lassen“, meinte Anwalt Marco Burckhardt.

Das Gericht musste einräumen, den Fall nicht lückenlos aufgeklärt zu haben. Der Angeklagte hatte unmittelbar nach der Tat am Notruftelefon die Tat gestanden. Zu Prozessbeginn hingegen behauptet, seine Verlobte habe Selbstmord begangen. Doch für diese Behauptung konnte die Kammer keinerlei Anhaltspunkte finden.

Auslöser für die Tat ist unbekannt

Somit blieb offen, warum der eher konfliktscheue Mann am Abend des 7. Januars zum Messer griff. Und genau das brachte die Tochter während der Urteilsverkündung auf die Palme. Sinngemäß rief sie Sven S. zu: „Nun sag endlich, was los war.“ Der Angeklagte wollte antworten. Doch Richter Joseph unterband entschieden die Privatunterhaltung.

Trotz der Leugnung der Tat sah das Gericht eine Reue bei dem bulligen Mann. „Ein Geständnis war Ihnen wohl aufgrund ihrer Persönlichkeit nicht möglich“, befand Richter Joseph. In diesem Fall wäre die Strafe noch milder ausgefallen. Bei guter Führung kann Sven S. in etwa vier Jahren wieder frei sein.

Vielleicht geriet die Tochter mit ihrem Freund deshalb vor dem Landgericht mit Freunden und Verwandten aneinander. Gegenseitige Beleidigungen und eine hautnahe Konfrontation ihres Freundes mit einem anderen Mann zeigten, dass der Rechtsfrieden nach dem Urteil noch nicht wieder hergestellt war.

