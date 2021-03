Hannover

Ein Rettungspaket für die Innenstadt mit einer Anti-Leerstands-Initiative, bei leer stehender Ladenlokale angemietet und dann wieder kostengünstig an neue Nutzer weitervermietet werden; dazu ein eigenes Testzentrum mit unentgeltlichen Schnelltests als weitere Maßnahme im Kampf gegen die Corona-Pandemie: die Stadt Hameln macht in Sachen Schnellhilfe für ihre Bürger der Landeshauptstadt Hannover aktuell einiges vor. Die aber verweist auf eigene Maßnahmen – und auf die Online-Veranstaltung am Montag „Perspektiven aus dem Lockdown“.

Im jüngsten Bund-Länder-Beschluss zur Corona-Krise wurde festgelegt, dass jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Antigen-Schnelltest pro Woche hat. Doch bis das Land das umsetzt, setzt die Stadt Hameln lieber auf schnelle Eigeninitiative – am Sonnabend hat sie ein eigenes Testzentrum eröffnet. Bis zunächst Ende April soll es betrieben werden, in dem sich alle Bürger Hamelns einmal wöchentlich und für sie kostenfrei testen lassen können. „Wir wollen den Bewohnern der Stadt unkompliziert und schnell einen Test anbieten und damit mehr Sicherheit schaffen“, so Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU). „Hameln handelt“ lautet der Name der städtischen Fix-Offensive.

CDU: „Der psychologisch positive Effekt fehlt leider völlig“

Ein städtisches Testzentrum mit unentgeltlichen Schnelltests ist in Hannover dagegen aktuell nicht in Planung. Am Freitag verwies die Stadt auf bereits angelaufene Hilfs-Projekte für Gastronomen, Kulturschaffende, Schausteller, den lokalen Handel (Kaufanreize), regelmäßigen Info-Gespräche mit Stadtakteuren und wiederholten Forderungen ans Land auf finanzielle Unterstützung. Am Montag habe man zudem die zweistündige Online-Debatte „Perspektiven aus dem Lockdown“ auf den Weg gebracht. An der nehmen neben Wirtschaftsminister Bernd Althusmann noch Regionspräsident Hauke Jagau, Ob Belit Onay, Maike Bielfeldt (IHK Hannover), Kirsten Jordan (Dehoga Region Hannover) noch Monika Dürrer (Handelsverband Hannover) teil. Inhaltlich soll es um die stufenweise Öffnung von Läden und Geschäften nach der Corona-Verordnung des Landes gehen.

„Es tut sich insgesamt viel zu wenig, alles dauert viel zu langsam. Jeder versucht die Verantwortung ab-und wegzuschieben. Das Ärmel hochkrempeln bei der Stadtverwaltung fehlt uns“, sagt CDU-Fraktionschef Jens Seidel. Ein Viertel der Hannoveraner sei über 65 Jahre, und diese Bevölkerungsgruppe werde in Hannover vernachlässigt. „Die Stadt tut was für uns normale Bürger Dieser psychologisch positive Effekt fehlt leider völlig.“ Das städtische Testzentrum in Hameln sei ein gutes Beispiel, wie sich eine Kommune um alle Bürger kümmmere, nicht bloß um einzelne Gruppen.

Veranstaltungen wie in Berlin? „Gibt Verordnung nicht her“

In Berlin gibt es inzwischen sogar Pläne, die ersten Bühnen noch im März für ein Pilotprojekt zu öffnen. Das Publikum wird dabei vorher auf das Coronavirus getestet. Neben den Philharmonikern, der Berliner Volksbühne und der Staatsoper Unter den Linden ist beispielsweise auch die „Clubcommission“- der Verband der Berliner Club-und Partyszene – mit einem Konzert dabei. Geplant sind neun Veranstaltungen bis Anfang April.

„So ein Pilot ist in Deutschland einzigartig und hoffentlich ein Beitrag mit Blick auf ein unbeschwertes Besuchen von Kulturveranstaltungen", hatte der Berliner Kultursenator Klaus Lederer (Linke) vergangene Woche mitgeteilt. Das Publikum muss am Tag der Veranstaltung zu einem Coronatest und soll während der Vorstellung einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Diesem Vorstoß erteilte die Region Hannover als zuständige regionale Genehmigungsbehörde am Freitag auf Nachfrage eine klare Absage: „So etwas erlaubt die Niedersächsische Corona-Verordnung nicht“, sagte Regionssprecher Christoph Borschel.

Die auf dem städtischen YouTube-Kanal ausgestrahlte Veranstaltung mit dem Titel „Perspektiven aus dem Lockdown“ beginnt am Montag, 15.März, um 13 Uhr, dauert etwa zwei Stunden und ist öffentlich.

