Es ist ein holpriger Start ins neue Schuljahr, in Hannover, dem Umland und ganz Niedersachsen. Immer wieder treten Coronainfektionen auf, müssen Klassen oder ganze Jahrgänge nach Hause geschickt werden.

Gut eine Woche nach Schuljahresbeginn waren landesweit 22 Schulen von Corona-Einschränkungen betroffen. Wegen festgestellter Infektionen seien 43 Klassen und drei Jahrgänge in den Heimunterricht geschickt worden, teilte das Kultusministerium mit. Ganze Schulschließungen gab es nicht. Oft müssten auch nicht alle betroffenen Schüler in Quarantäne. Das Ministerium verwies darauf, dass die Einschränkungen nicht mit Unterrichtsausfall gleichzusetzen seien. Die Schulen seien verpflichtet, die von der Quarantäne betroffenen Schüler im Distanzunterricht zu betreuen. Insgesamt sei der Neustart des Unterrichts aus Sicht des Ministeriums dennoch gut verlaufen.

Häusliche Quarantäne für fünf bis sechs Kurse in Empelde

Aktuelle Fälle gibt es jedoch auch wieder in Hannover und dem Umland. So bestätigte Schulleiter Kay Warnecke einen ersten Corona-Fall an der Marie-Curie-Schule in Empelde. Fünf bis sechs Kurse, die der betroffene Jugendliche besucht hat, müssten deshalb bis voraussichtlich 17. September eine häusliche Quarantäne einhalten. Die restlichen Schüler, es soll sich um einen zwölften Jahrgang handeln, werden in dem Zeitraum im Homeschooling unterrichtet.

Auch an der KGS Sehnde, die sich im Vorfeld des neuen Schuljahrs für eine generelle Maskenpflicht auf dem gesamten Schulgelände ausgesprochen hatte, bestätigten sich zwei Verdachtsfälle. Rund 100 Schüler und ihre Lehrer müssten für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Direkt betroffen sind die beiden Klassen der infizierten Schüler und die Personen aus verschiedenen Kursen, zu denen sie klassenübergreifend Kontakt hatten. Schulleiterin Sandra Heidrich: „Auch wenn wir gehofft hatten, dass ein Quarantänefall nicht eintritt, sind wir aber gut vorbereitet und werden die Situation gemeinsam bewältigen.“

An der IGS Kronsberg gibt es ebenfalls einen bestätigten Fall. Konkret betroffen ist hier nur eine Klasse, da die Infektion zu einem sehr frühen Zeitpunkt im Schuljahr festgestellt wurde, bis dahin hatten die Schüler aus dem 8. Jahrgang ausschließlich Unterricht im Klassenverband. Schulleiterin Kathleen Fleer fühlt sich von den zuständigen Behörden gut unterstützt: „Die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt verläuft wirklich gut.“ Sie lobte auch, dass Lehrer, Schüler und Eltern mit der Situation konstruktiv und gelassen umgegangen seien.

