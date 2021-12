Hannover

Sie heißen Erdal, Jihad oder Dogan. Nun stehen sie vor dem Landgericht Hannover. Der Vorwurf lautet gefährliche Körperverletzung und Landfriedensbruch. Sie sollen im Steintorviertel Jagd auf die „Schwarzen“ gemacht haben. Gemeint waren damit Männer aus Afrika.

Am 2. November 2019 stürmte eine Horde von etwa 30 Männern die Steintorstraße. Je ein Trupp zog von Norden und Süden die Straße entlang. Bewaffnet mit Schlagstöcken und mit Schlagringen. Mit Rufen wie „Nur die Schwarzen schlagen“ oder „Schwarze raus“ stürmten sie das Wettlokal „Bet 3000“ in der Steintorstraße. Am Ende waren sieben Männer mit dunkler Hautfarbe verletzt. Sie trugen Rippen- und Nasenbeinbrüche sowie Kopfverletzungen davon.

Elf Männer sind wegen Landfriedensbruch angeklagt

Seit Mittwoch müssen sich sechs Männer (30 bis 42 Jahre alt) vor dem Landgericht Hannover verantworten. Ein zweiter Prozess gegen fünf weitere Angeklagte findet vor einer anderen Strafkammer statt. Weitere 19 mutmaßliche Straftäter konnte die Polizei nicht ermitteln.

Wer nun glaubt, dass eine Horde von Neonazis in Hannovers Rotlichtviertel „aufräumen“ wollte, sieht sich getäuscht. Die Angeklagten kommen nicht aus rechtsextremistischen Kreisen. Nach der Zusammenrottung im November 2019 vermutete die Polizei, dass es um Verteilungskämpfe im Drogenmilieu ging. Gerade im Umfeld von Wettbüros soll das Geschäft mit dem Rausch florieren.

Vier Angeklagte halten sich für unschuldig

Der erste Prozesstag gestaltete sich schwierig. Vier Anwälte erklärten, dass ihr Ziel ein Freispruch sei. Ramazan K. (30) und Jihad M. (42) wollen sich am nächsten Verhandlungstag geständig einlassen. Ein Rechtsgespräch scheiterte an den zu unterschiedlichen Vorstellungen der Beteiligten.

Während die Anwälte Christoph Rautenstengel (für Ramazan K.) und Mario Kroschewski eine Bewährungsstrafe für angemessen hielten, sah das Oberstaatsanwältin Maren Stolper anders. „Diese Angeklagten haben am meisten mitgewirkt.“ Sie hält deshalb eine Freiheitsstrafe ab vier Jahren für angemessen. Diese Strafvorstellung stieß bei den Verteidigern auf Unverständnis.

Über die wahren Hintergründe der Menschenjagd steht in der Anklage nichts. Es ist auch nicht zu erwarten, dass das Motiv aufgeklärt wird. Trotz der angekündigten Geständnisse. So kündigte Anwalt Rautenstengel an: „Mein Mandant wird hinsichtlich seines Tatbeitrages eine Erklärung abgeben.“ Ramazan K. sei „spontan dazu gekommen“. Und: „Er ist nicht rassistisch motiviert gewesen.“

Der Habitus der Angeklagten lässt eine gewisse Affinität zum Türsteher-Milieu vermuten. Und so meinte Anwalt Kroschewski, dass sein Mandant Jihad M. nach der Menschenjagd seinen Job an der Tür aufgegeben habe. Er arbeite jetzt in der Logistik. Eine Gefängnisstrafe würde ihm den Job kosten. Oberstaatsanwältin Stolper ließ sich davon nicht beeindrucken. Sie ist anscheinend entschlossen, ein deutliches Zeichen setzen zu wollen.

Von Thomas Nagel