Die Sorge um den Coronavirus wächst immer mehr. Drei Schulen in Hannover und eine Kita sind bereits dicht, ab Montag sollen alle Schulen in Niedersachsen geschlossen bleiben. NP-Chefredakteur Bodo Krüger fordert Konsequenz. Konsequenz in der Vorsorge, im Selbstschutz und in der Fürsorge für andere.