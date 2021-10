Hannover

Jeder fünfte Deutsche ist schwerhörig, leidet unter einer leichten, mittleren oder auch schweren Beeinträchtigung des Hörvermögens. Hörgeräte helfen im Alltag. Doch sie allein reichen oft nicht aus, um an allen Bereichen des sozialen und kulturellen Lebens teilzuhaben. „Vor allem, da die die komplett von den Kassen finanzierten Geräte ein schlechtere Klangqualität haben“, meint Rolf Erdmann.

Erdmann ist seit seinem zwölften Lebensjahr taub. In diesem Alter aber war der Spracherwerb abgeschlossen. Wenn er redet, ist ihm seine Beeinträchtigung kaum anzumerken. Er hat auf beiden Seiten Cochlea-Implantate, die ihm das Hören wieder ermöglichen. Aber eben nicht perfekt. Im Gespräch ist er auf die Lippenbewegungen seines Gegenübers angewiesen. Und darauf, das langsam geredet wird.

FM-Anlagen wandeln akustische Signale um

Das bringt im Alltag oft Probleme mit sich, sogar beim Arztbesuch. „Wenn der Arzt in aller Eile beim Gespräch nur in den PC schaut, ist das wenig hilfreich“, sagt Erdmann, der sich als Vorsitzender des Landesverbands des Deutschen Schwerhörigenbundes seit Langem um die Verbreitung von Lösungen bemüht. Denn die gibt es.

Technische Hilfen können ihm sogar die unproblematische Teilnahme an größeren Gesprächsrunden und sogar an Musikveranstaltungen ermöglichen – so genannte FM-Anlagen, die ähnlich wie kleine Radiostationen akustische Signale umwandeln und direkt an die Hörgeräte oder Implantate weiterleiten.

„Man hört so, als würde direkt in das Gerät hineingesprochen werden“, erklärt Erdmann. „Umweltlärm wird abgedämpft, und auch wenn ganz viele Leute durcheinanderreden, ist der Ton ganz klar.“ Mit Musik sei es etwas problematischer, räumt er ein. Da gebe es große individuelle Unterschiede.

Erdmanns Mitstreiterin Gisela Hänel, zweite Verbandsvorsitzende, wendet das System regelmäßig in der Praxis an, sei es bei Vorträgen in der VHS oder bei Führungen durch Museen, die sie dreimal pro Monat anbietet. In ihren inklusiven Gruppen mischen sich zwanglos Schwerhörige und Menschen ohne Beeinträchtigung.

Gut zu verstehen: Gisela Hänel mit einem Mikrofon der mobilen FM-Anlage. So führt sie auch Schwerhörige durch Kunstausstellungen. Quelle: Christian Behrens

Technische Voraussetzung ist eine sogenannte Ring- oder auch Induktionsschleife, sozusagen das Übertragungsnetz. Damit Hörgeräte oder Implantate die gesendeten Signale empfangen und umwandeln können, müssen sie mit einer Induktionsspule, auch Telefonspule genannt, ausgestattet sein.

Bei älteren Geräten eigentlich Standard. Doch neuere Geräte, insbesondere die teureren, setzen auf Bluetooth-Technologie zur Signalübertragung von externen Quellen wie etwa Telefonen. „Telefonspulen benötigen Platz“, erklärt Martin Kinkel, Forschungsleiter beim Hörgerätehersteller Kind. „Daher werden die in vielen Geräten nicht mehr eingebaut.“ Träger von Bluetooth-Hörgeräten bräuchten dann ein entsprechendes Zusatzgerät, wenn sie Induktionsschleifen nutzen wollten.

Hörregion setzt auf Prävention und Sensibilisierung Seit etlichen Jahren ist die Hörregion Hannover als interdisziplinäres Netzwerk einer Vielzahl von Partnern aus allen Bereichen rund ums Hören bemüht, eine breite Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Wobei sich manchmal ausgerechnet die unmittelbar Betroffenen bei der Vielzahl von Akteuren nicht ganz mitgenommen fühlen. „Wir sind keine Schwerhörigenregion“, so Netzwerkleiter Nils Meyer von der Region Hannover. „Die Betroffenen sind uns aber sehr wichtig, weil deren Belange von den Medizinern so nicht vermittelt werden können.“ Der Hörregion gehe es aber vor allem um Prävention und Sensibilisierung, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen. Den Appell nach einem weiteren Ausbau von FM-Anlage unterstütze man aber. Zumal es ja für Veranstalter total einfach sei, so etwas zu installieren. Bei eigenen Veranstaltung setze die Hörregion so weit wie möglich mit mobilen Anlagen auf diese Technik. „Bei Musikveranstaltungen ist das aber oft nicht sinnvoll“, so Meyer. Seit vergangenem Jahr ermöglicht eine Förderrichtlinie der Hörregion auch die finanzielle Unterstützung von Einzelprojekten mit jeweils maximal 3000 Euro. „Gefördert werden dürfen aber keine Anschaffungen, sondern nur Konzepte“, erläutert Meyer.

Mittlerweile gibt es bereits viele Einrichtungen, die solche Rundschleifen installiert haben. Im Historischen Museum und im Kestner Museum gibt es sie bereits seit zehn Jahren. Mittlerweile auch im Sprengel- und im Landesmuseum. Der Kuppelsaal ist damit ausgestattet ebenso mehrere Kirchen wie etwa die Marktkirche.

Bei Festen und im Kino gibt es Luft nach oben

Wobei es aber nach Ansicht der Betroffen noch deutlich Luft nach oben gebe. Bei Festen etwa oder in den Kinos. „Im Koki ist so etwas in Planung“, sagt Hänel. „Aber bereits seit zehn Jahren“, ergänzt Erdmann etwas enttäuscht. Alternativ gibt es mobile FM-Anlagen, bei denen das Signal über eine sogenannte Halsringschleife – einem Empfangsteil, das wie eine Halskette getragen wird – an das Hörgerät weitergeleitet wird.

Vor allem aber wünschen sie sich den Einsatz dieser Technik auch in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen – und eine Sensibilisierung des Pflegepersonals, das oft auf Hörgeschädigte zu wenig eingehe.

Von Andreas Krasselt