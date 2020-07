Hannover: Schwerer Unfall überschattet Motorrad-Demo

Hannover

Bei einer erneuten Motorrad-Demo gegen ein mögliches Sonn- und Feiertagsfahrverbot hat es am Sonnabend in Hannover ein schwerer Unfall ereignet. Es gab drei Verletzte, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Bis zu 1600 Teilnehmer hatten sich der rollenden Demo am Sonnabend auf dem Messeschnellweg angeschlossen. Als der Tross gegen 10.20 Uhr die Unterführung der Brücke an der Garkenburger Straße (Mittelfeld) erreichte, fuhr ein 58-Jähriger mit seiner Suzuki aus Unachtsamkeit auf die Harley-Davidson eines 52-Jährigen auf. Durch den Zusammenstoß kamen die beiden Männer und die 18-jährige Sozia des Suzuki-Fahrers zu Fall.

Harley-Fahrer schwer verletzt

Der 58-Jährige und seine Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Beide wurden mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Heftiger traf es den 52-Jährigen. Er erlitt schwere Verletzungen. Der Mann musste unter Begleitung eines Notarztes in eine Klinik eingeliefert werden.

Messeschnellweg gesperrt

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 2000 Euro. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste der Messeschnellweg für knapp eine Stunde gesperrt werden.

Wie in ganz Deutschland gibt es seit Wochen auch immer wieder Motorrad-Demos in Hannover. Biker protestieren gegen ein mögliches neues Gesetz, das ihnen zur Reduzierung von Lärm das Fahren an Sonn- und Feiertagen untersagen soll. In der Spitze nahmen 3000 Motorradfahrer an den Protestaktionen in Hannover teil.

