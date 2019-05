Hannover

Erneut hat es auf der A 2 gekracht: Ein Wohnmobil kollidierte am Freitagnachmittag mit einem Lkw, schlingerte über die Fahrbahnen und rutschte in die Mittelleitplanke. Dabei verletzte sich die Beifahrerin im Wohnmobil offenbar schwer, der Fahrer zog sich nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen zu. Nach einer anfänglichen Vollsperrung der Autobahn in Fahrtrichtung Berlin zwischen den Abfahrten Wunstorf-Luthe und Hannover-Herrenhausen leitete die Polizei den Verkehr über den Standstreifen ab. weil an der Straße Reparaturarbeiten notwendig geworden waren. In der Folge bildeten sich kilometerlange Staus. Gegen 20.30 wurde die Strecke aber wieder freigegeben.

Von Michael Lange