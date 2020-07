Hannover

Es ist nicht nur eklig und geschmacklos, sondern auch eine echte Sauerei: Unbekannte haben in Vahrenwald ein Auto mit Schweinemett beschmiert.

Der VW Passat gehört den Eltern von Hana Abidi. Mutter und Vater sind wie die 38-Jährige muslimischen Glaubens, deshalb vermutet die Tochter: „Diese Tat hat einen rassistischen Hintergrund.“

Anzeige

Sauber drapiert: Die Täter schmierten das Mett sorgfältig in die Ritzen eines Außenspiegels. Quelle: privat

Weitere NP+ Artikel

Hana Abidi traute ihren Augen kaum, als sie aus der Haustür an der Alemannstraße trat und den verdreckten Wagen sah: Das Schweinemett war großflächig auf Windschutzscheibe und Lack verteilt worden. Die Täter hatten sich auch die Mühe gemacht, das Hack an Scheibenwischern, Türgriffen und Außenspiegeln regelrecht zu drapieren.

Gezielte Attacke auf Muslime ?

Für die Wirtschaftsfachwirtin ist es kein Zufall, dass ausgerechnet das Auto ihrer Familie zur Zielscheibe dieser Ferkelei geworden ist. Und andere Wagen in der Straße waren nach ihrer Kenntnis nicht betroffen. Der Grund ist aus ihrer Sicht, dass ihre Eltern und sie muslimischen Glaubens sind. Das scheinen die Täter zu wissen.

Hack an den Scheibenwischern. Quelle: privat

Allerdings geht die Familie in keine Moschee, betet in den eigenen vier Wänden und lebt ansonsten westlich orientiert. Hana Abidis Eltern haben tunesische Wurzeln. „Sie haben aber seit vielen Jahren einen deutschen Pass, und ich bin in Hannover geboren. Was soll dieser Angriff also?“, fragt sie sich.

Schweinemett am Türgriff. Quelle: privat

Die 38-Jährige hat nach der Schweinemett-Attacke Anzeige bei der Polizei erstattet. Kurz darauf der nächste Schock: „Unser zweites Auto wurde zerkratzt. Auch das ist kein Zufall“, meint Hana Abidi.

Die Polizei bestätigt die Vorfälle. Die Annahme der Wirtschaftsfachwirtin, dass es ein rassistisches Motiv gibt, kann Polizeisprecher Michael Bertram aber nicht bestätigen: „Uns liegen dazu keine Erkenntnisse vor.“ Inzwischen habe es einige Befragungen in der Sache gegeben. Die Adresse in der Alemannstraße sei auch aufgrund von Nachbarschaftsstreitigkeiten amtsbekannt.

2000 Euro Belohnung

Hana Abidi hofft nun, selbst die Hintergründe der Verschmutzung mit dem Hack und die Sachbeschädigung klären zu können und setzt eine Belohnung von 2000 Euro aus. Das Geld bekomme derjenige, der ihr den entscheidenden Hinweis liefert, der zur Ergreifung der Täter führt.

Von Britta Mahrholz