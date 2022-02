In ganz Niedersachsen hat die Polizei am Freitagmorgen eine Schweigeminute für die beiden in Kusel (Rheinland-Pfalz) ermordeten Beamten abgehalten. Innenminister Boris Pistorius nahm an einer Zeremonie in Hannover teil. Auch die Üstra und Regiobus stoppten alle Busse und Bahnen.