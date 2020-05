Hannover: Schwarzfahrerin (17) pöbelt und rastet aus

Hannover

Eine Menge Ärger droht einer Jugendlichen, die am Freitagabend als Schwarzfahrerin in einer S-Bahn in Richtung Hannover unterwegs war. Sie pöbelte Bundespolizisten und eine Kontrolleurin (27) an, anschließend machte sie auch noch falsche Angaben zu ihrer Identität. Diese konnte dennoch im Hauptbahnhof Hannover zweifelsfrei geklärt werden: Es handelt sich um eine 17-jährige Türkin mit Wohnsitz in Hildesheim.

Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, sollte die 17-Jährige am Freitag gegen 21 Uhr in der S-Bahn kontrolliert werden. Sie log nicht nur, was ihre Identität angeht, sie wurde auch noch gegenüber der Kontrolleurin aggressiv und beleidigte die Frau.

In Handschellen zur Wache

Am Hauptbahnhof Hannover kamen Bundespolizisten hinzu. Auch sie wurden von der Jugendlichen beleidigt. Die 17-Jährige war so aggressiv, dass sie gefesselt und zur Wache mitgenommen werden musste.

Ihr droht nun tüchtig Ärger: Wegen Betrugs sowie der Beleidigungen gegenüber der Zugbegleiterin und den Beamten wird nun gegen sie ermittelt.

Mutter will Tochter nicht abholen

Nachdem alle Formalitäten erledigt waren, sollte die Jugendliche von ihrer Mutter in der Dienststelle am Hauptbahnhof abgeholt werden. Doch die weigerte sich, ihr Kind in Empfang zu nehmen. Deshalb durfte die 17-Jährige schließlich alleine gehen.

