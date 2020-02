Hannover: Schwarzfahrer wäscht Wäsche in der Toilette eines Regionalzugs

Hannover

Einen etwas ungewöhnlichen Einsatz hatten Bundespolizisten am Sonntag am Hauptbahnhof Hannover. Sie mussten einen Schwarzfahrer (28) aus einem Regionalzug holen, der seine Wäsche in der Toilette der Bahn gewaschen hatte. Der Pole, der ohne festen Wohnsitz ist, hatte weder Fahrkarte noch Geld dabei.

Die ganze Geschichte: Einem Zugbegleiter der Westfalenbahn war am Sonntagvormittag auf der Strecke von Braunschweig nach Hannover eine große Wasserlache aufgefallen, die sich vor einem WC verteilte und bis in den Fahrgastraum lief. In der Toilette fand er den 28-Jährigen, der seine Wäsche gründlich im Handwachbecken reinigte.

Kein Ticket, kein Geld

Der Schwarzfahrer gab an, in die Niederlande reisen zu wollen. Alles ohne Ticket und Geld.

Im Hauptbahnhof Hannover klopften dann Bundespolizisten an die Toilettentür. Der Mann saß mit nacktem Oberkörper auf dem Klo, wusch sich und seine Bekleidung unbekümmert weiter.

Öfter als Schwarzfahrer unterwegs

Die Beamten nahmen den Obdachlosen mit zur Wache und fertigten eine Anzeige wegen Leistungserschleichung. Nicht seine erste: Eine Überprüfung ergab, dass der Mann schon mehrfach beim Schwarzfahren erwischt wurde. Immer übrigens in die gleiche Richtung: nach Westen.

Von Britta Mahrholz