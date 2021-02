Hannover: Schuss in den Bauch – Opfer noch nicht vernehmungsfähig

Hannover

Nach der Schießerei in Hannover, bei der in der Nacht zu Donnerstag ein Mann lebensgefährlich verletzt wurde, läuft die Fahndung nach dem Schützen auf Hochtouren. Unterdessen korrigierte die Polizei am Freitag das Alter des Opfers: Der Mann sei nicht 31 Jahre alt, wie ursprünglich vermeldet, sondern 24. Er liegt weiter in einer Klinik und konnte bislang wegen seines kritischen Gesundheitszustands nicht von den Ermittlern befragt werden.

Der 24-Jährige war am Donnerstag gegen 0.40 Uhr an der Vahrenwalder Straße/Ecke Büttnerstraße angeschossen worden. Nach NP-Informationen erlitt er einen Bauchschuss.

Opfer noch nicht vernommen

Bei einer Notoperation konnte das Leben des jungen Mannes gerettet werden. Ob er weiter in Lebensgefahr schwebt, steht nicht fest: Hierzu liegen der Polizei laut Sprecher Michael Bertram keine aktuellen Informationen vor.

Die Hintergründe der Tat sind weiter völlig unklar. Ob der 24-Jährige ein Zufallsopfer ist oder gezielt auf ihn geschossen wurde, weiß niemand. Weil der Mann noch nicht vernommen werden konnte, weiß die Polizei auch nicht, weshalb er zur Tatzeit an der Vahrenwalder Straße/Büttnerstraße unterwegs war.

Neben der Innenstadt gilt der Bereich Vahrenwalder Straße als Treffpunkt für Drogendealer. Inwieweit Rauschgift in den Fall eine Rolle spielt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Von Britta Mahrholz