Angesichts der rasant steigenden Infektionszahlen hat Kultusminister Grant Hendrik Tonne bereits am Donnerstag Maßnahmen verkündet, die das Ansteckungsrisiko in den Schulen minimieren sollen. Man „empfehle“ in Landkreisen oder kreisfreien Städten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz ab 50 das generelle Maskentragen auch im Klassenraum. Ein Verpflichtung gebe es zunächst nicht. Die werde in einem zweiten Schritt nach zwei Wochen möglich – oder aber, wenn des örtliche Gesundheitsamt es verordne. „Wir wollen erst das mildere Mittel wählen, dann das schärfere“, erklärte Tonne dazu. Die Empfehlung gelte dabei auch nur für Schüler ab Klasse fünf und aufwärts. Grundschüler wolle man eine Maske im Unterricht nicht zumuten.

Tellkampfschule mit Maskenpflicht

In der Region Hannover kletterte der Inzidenzwert bis Sonntag auf 54. Eine Schule reagierte darauf bereits: die Tellkampfschule informierte Schüler und Lehrer, dass zum Schulbeginn am Montag auch im Unterricht eine Maskenpflicht gilt. Auch alle Präsenzveranstaltungen wie Fachkonferenzen oder Dienstbesprechungen würden bis auf weiteres nicht mehr stattfinden.

Lüften nach 20-5-20-Regel

Wichtiger Baustein im Präsenzplan: das konsequente Lüften der Klassenräumen. Ab Montag gilt daher die Faustregel 20-5-20. Heißt: Alle 20 Minuten Unterricht wird für fünf Minuten Stoß- und Quergelüftet. Auch vor und nach Unterrichtsbeginn und in den Pausen müsse gelüftet werden.

Andrea Kunkel, Vorsitzende des Schulleitungsverbandes, findet zwar, eine Maskenpflicht hätte vieles vereinfacht. Teilt aber Tonnes Auffassung, dass es entscheidend sei, Homeschooling zu vermeiden: „Wir brauchen so viel Präsenzunterricht wie nur irgend möglich und wir brauchen das so lange wie nur irgend möglich.“ Man müsse abwarten, wie sich der Schulbetrieb ab Montag entwickle. In Anbetracht der hohen Infektionszahlen würden vermutlich mehr und häufiger Schülerinnen und Schüler in Quarantäne gehen - und damit auch Lehrkräfte. „Die Frage wird sein: Können wir unabhängig von infizierten Schülerinnen und Schülern und auch Lehrkräften den Unterricht in vollem Maße aufrechterhalten? Wie sieht es aus, wenn die Grippewelle rollt?“

Frage der Unterrichtsversorgung

Die Grundschullehrerin aus Langenhagen hat Respekt vor der Situation und der großen Herausforderung, aber immerhin sei man „ein Stück erfahrener“. Man habe eine gemeinsame Verantwortung dafür, den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten. Trotzdem befürchtet Kunkel, dass sich in vielen Schulen die Frage der Unterrichtsversorgung stelle: „Wir werden vielleicht nicht drum herumkommen, an der einen oder anderen Stelle zu sagen, wir können den Unterricht so gar nicht voll erteilen.“

