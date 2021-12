Hannover

Mit den im Frühjahr angeordneten Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Schulschließungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie hat der Bund nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. In einer am Dienstag veröffentlichten Entscheidung erklärte das Bundesverfassungsgericht die sogenannte Bundesnotbremse für rechtmäßig. Die Karlsruher Richter beurteilten die Maßnahmen zwar als Eingriff in persönliche Grundrechte, gleichzeitig aber auch als legitim, verhältnismäßig und geeignet, um Gesundheit und Leben der Bürger zu schützen.

Es ist ein Richterspruch, der erneuten Schulschließungen den Weg bereiten könnte. Britta Lüers und Verena Koll sprachen für die NP mit Vertretern von Lehrer- und Elternverbänden, mit Medizinern und Wissenschaftlern. Wie bewerten sie die Entscheidung der Richter? Die Reaktionen reichen von verhaltener Zustimmung bis zu blankem Entsetzen.

Die Eltern

„Wir sind überrascht, dass das Verfassungsgericht das Recht auf Bildung und Teilhabe der Kinder und Jugendlichen gleichstellt mit Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren im Freizeitbereich. Uns ist klar, dass bei steigenden Inzidenzen sowie zu geringen Impfquoten Gefahren für Leben und Gesundheit bestanden und bestehen. Jedoch ist bis heute nichts unternommen worden, um Alternativen zu Schulschließungen zu schaffen. Investitionen und Maßnahmen zur Sicherung des Schulbesuches zu Pandemiezeiten sind nicht ausreichend erfolgt. Wir ärgern uns sehr, dass kein Hinweis auf zukünftige Maßnahmen und die Sicherung des Rechts auf Bildung, soziale Teilhabe und Unversehrtheit der Kinder und Jugendlichen vom Verfassungsgericht erfolgt.

Petition Corona Schule Die Mütter Dinah Maasch (v.l.), Julia Günther und Isabel Rojas haben die Online-Petition angestoßen. Quelle: privat

Alle wissen, dass die Schulschließungen und die soziale Isolation viele Kinder und Jugendliche abgehängt haben. Dass politisch reagiert werden muss auf diese Ausnahmesituation und die bestehende Bedrohung durch das Virus und dessen Mutationen ist klar. Jedoch müssen Schulschließungen und die Einschränkungen für Kinder und Jugendliche an letzter Stelle auf der Agenda stehen. Es wäre derzeit nicht vermittelbar, dass ich zwar auf den Weihnachtsmarkt und ins Fußballstadion gehen kann, aber nicht in die Kita, Schule oder Universität. Diese Gesellschaft darf die Kinder und jungen Menschen nicht mehr abhängen.“

Julia Günther, Dinah Maasch und Isabel Rojas haben im Juni das Land Niedersachsen verklagt und forderten, mehr Investitionen in den Infektionsschutz an Schulen. Die Klage wurde abgewiesen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Psychotherapeut

„Ich finde, dass das Bundesverfassungsgericht nicht ausreichend die besondere Situation von Kindern und Jugendlichen beachtet hat. Kinder und Jugendliche sind eben nicht kleine Erwachsene. Ich bin enttäuscht und verärgert, weil Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung behindert werden, wenn es zu Maßnahmen kommt, die vor allem die Erwachsenen schützen. Leider haben die Verfassungsrichter in Kindern und Jugendlichen nicht Menschen mit besonderen Entwicklungsaufgaben gesehen. Das trifft allerdings grundsätzlich auf viele Richter und Richterinnen zu. Sie haben im Studium keine Entwicklungspsychologie und wissen daher nichts von den besonderen Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen. Sie haben keine Vorstellung davon, wie es Kindern geht, wenn sie im Lockdown sind.“

Uwe Brandes, Leiter des Winnicott-Instituts, analytischer Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut

Die Lehrkräfte

„Einerseits ist die Entscheidung nachvollziehbar, zum damaligen Zeitpunkt gab es noch wenige Impfmöglichkeiten. Andererseits zeigt die Entscheidung auch, dass Kinder in der Pandemie nicht berücksichtigt wurden. Auch über die Folgen, die die langen Schulschließungen für Kinder und Jugendliche haben könnten, hat sich in der Politik wohl niemand ernsthaft Gedanken gemacht. Ich habe die Sorge, dass die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein Einfallstor für weitere Schulschließungen ist. Schulen müssen aber offen bleiben, es darf lediglich zu lokalen kurzfristigen Schließungen kommen, aber nie wieder flächendeckend für mehrere Monate.“

Torsten Neumann, Landesvorsitzender vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte

Der Landeselternrat

„Dass die Verfassungsrichter so entschieden haben, hat mich nicht verwundert, das war zu erwarten. Das ist quasi ein Freispruch zweiter Klasse. Allerdings hat das Gericht mit seiner eindeutigen Fußnote der Politik einen deutlichen Arbeitsauftrag mit auf den Weg gegeben. Denn erstmals hat das Verfassungsgericht das Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung anerkannt.

Gespräch mit dem neuen Landeselternratsvorsitzenden Michael Guder Quelle: Samantha Franson

Das heißt: Die Politik muss in Vorleistung treten und hart daran arbeiten, bessere Rahmenbedingungen für alle Kinder zu schaffen, denn das Recht auf Bildung beinhaltet auch Bildungsgerechtigkeit. Und die wurde bei den Schulschließungen vielfach nicht gewahrt. Bleibt die Politik also untätig, wären künftige Schulschließungen rechtswidrig.“

Michael Guder, Vorsitzender des Landeselternrats und selber dreifacher Vater

Die Initiative Familie

„Wir sind enttäuscht über die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Zwar hat das Gericht erstmals ,ein Recht der Kinder und Jugendlichen gegenüber dem Staat auf schulische Bildung anerkannt’ und die massiven Folgen durch die Schulschließungen für Kinder und Jugendliche sowie deren Familien endlich eindeutig festgestellt, aber versäumt, hier klare Grenzen für die Zukunft zu ziehen. Nicht berücksichtigt wurde, dass das Verbot von Präsenzunterricht zwar auf zwei Monate befristet war, die Schulen in weiten Teilen Deutschlands zuvor jedoch bereits monatelang geschlossen waren. Angesichts der Möglichkeit zur Impfung darf es in Zukunft nicht wieder zu Schulschließungen kommen.”

Anne Jansen, Sprecherin der Initiative Familien

Der Facharzt für Kinderheilkunde

Hannover, Dr. med. Thomas Buck Quelle: Christian Behrens

„Wenn das Urteil der Politik jetzt hilft, endlich in vielen Bereichen klare Präventionsmaßnahmen zu beschließen und vor allem Erwachsene sich endlich breitflächiger impfen lassen, dann kommen wir vielleicht noch um erneute Schulschließungen herum. Sie dürfen nur noch das allerallerletzte Mittel sein!“

Thomas Buck, Facharzt für Kinderheilkunde und Jugendmedizin, Vorsitzender der Bezirksstelle Hannover der Ärztekammer Niedersachsen

Der Erziehungswissenschaftler

„Man konnte als Bürger eines demokratischen und sozialen Rechtsstaates immer schon erstaunt darüber sein, wie schnell Grundrechte und Gesetze zeitweilig ausgesetzt werden. Insofern erstaunt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, dem Hüter der Verfassung und der Gesetzeinhaltung, sehr. Mich enttäuscht das Urteil, weil das Kriterium der Verhältnismäßigkeit notwendigerweise zu Wertungen führt: Was ist aktuell wichtiger? Was weniger wichtig? Und da ist eben das Recht auf Bildung, das gesellschaftlich Lebenschancen entwickelt, als weniger wichtig angesehen worden. Der mögliche Hinweis auf Homeschooling zieht nicht besonders, weil jeder weiß, wie bedingt die Erfolge waren. So ist man als Pädagoge wieder einmal enttäuscht, die gesetzliche Schulpflicht war schnell ausgehebelt und das Wohl wie auch die Rechte von Kindern und Jugendlichen waren einmal wieder zweitrangig. Hinweise auf mögliche Alternativen und schnelle Kompensationen fehlen. So ist das Urteil nicht sehr pädagogisch und vernachlässigt das hohe Gut der Entwicklung von Lebenschancen für nachwachsende Generationen.“

Manfred Bönsch, hannoverscher Erziehungswissenschaftler

Die Gewerkschaft GEW

„Wir hoffen sehr, dass die Politik ihren Handlungsspielraum durch das Verfassungsgerichtsurteil verantwortungsvoll nutzt. Die grundlegenden Mängel in der Bildungsfinanzierung müssen endlich angepackt werden, um Planungssicherheit zu schaffen. Schule in Präsenz ist von überragender Bedeutung, das haben die längeren Phasen des Distanzlernens deutlich gezeigt. Zu Schulschließungen darf es nur kommen, wenn der Gesundheitsschutz der Kinder und Schulbeschäftigten nicht durch andere Maßnahmen sichergestellt werden kann. Völlig unverständlich bleibt, dass Verantwortliche offenbar weiterhin ausblenden, wie schlecht die Situation in vielen Schulen ist. Zu wenig Personal muss in zu kleinen Räumen arbeiten, die zudem noch immer keine Luftfilteranlagen haben; das bleiben die eigentlichen Missstände.“

Holger Westphal, kommissarischer Landesvorsitzender GEW Niedersachsen

Der Chefarzt der Kinderpsychiatrie

„Ich möchte nicht moralisch darüber urteilen, ob die Schulschließungen ganz zu Beginn der Pandemie richtig oder falsch waren. Grundsätzlich sehen wir Kinder- und Jugendpsychiater aber, dass die Lockdowns bei vielen Kindern zu schweren psychischen Problemen geführt haben. Das zeigt sich zum Beispiel in der Zunahme von Depressionen, Angst- oder Essstörungen. Auch Lernrückstände, Probleme in der sozialen Interaktion sowie schweres Übergewicht durch falsche Ernährung und mangelnde Bewegung haben stark zugenommen. Bei allem, was wir heute wissen, gibt es keine rationalen Gründe mehr, Kinder noch einmal so zu belasten. Das würde die psychische Gesundheit sowie das spätere Leben vieler Kinder stark belasten und gefährden. Schulen und Kindertagesstätten sollten unter keinen Umständen wieder geschlossen werden. Die Folgekosten sind zu hoch. Fast jeder Erwachsene kann sich schon lange impfen lassen. Es gibt daher keinen Grund mehr, die junge Generation für Impfverweigerer in Haftung zu nehmen.“

Burkhard Neuhaus, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Kinderkrankenhaus Auf der Bult

Von Britta Lüers und Verena Koll