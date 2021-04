Hannover

Diese Nachricht kam überraschend für die Finanzpolitiker der Stadt: Die Sanierung der Johannes-Kepler-Realschule in Ricklingen wird am Ende des Tages doppelt so teuer wie von der Verwaltung veranschlagt. Statt 580.000 Euro belaufen sich die Ausgaben nun auf rund 1,14 Millionen Euro – ein Plus von bis zu 556.000 Euro also fast 100 Prozent. Begründet hat dies das zuständige Gebäudemanagement gegenüber dem Finanzausschuss unter anderem mit dem Bau eines Serverraumes, Nachbesserungen beim Brandschutz und einem Mehraufwand bei der Entsorgung von Asbest. Dies sei 2018 bei der Erstellung der Kalkulation nicht abzusehen gewesen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wenngleich die Finanzpolitiker der Mehrausgabe einstimmig zustimmten in ihrer jüngsten Sitzung, so gab es doch Redebedarf. „Mir fehlt das vorausschauende Mitdenken bei der Verwaltung. Von Anfang an hat die Verwaltung die Planungen nicht durchdacht“, so CDU-Finanzexpertin Kerstin Seitz. Sie sei erschrocken gewesen, dass die Verwaltung so weit daneben gelegen habe. Was sie ebenfalls ärgere: „Welches Projekt dafür nicht umgesetzt werden kann, darauf hat das Gebäudemanagement keine Antwort gehabt“, so Kerstin Seitz.

Grundsätzlich aber findet es die CDU-Politikerin gut, dass auch mal eine Realschule eine Aufwertung bekommt. „Serverraum und Brandschutz sind unabdingbar, aber das hättte man vorher berücksichtigen können.“

281.000 Euro allein für Nachbesserungen beim Brandschutz

Den größten Posten machen nach Schilderungen des Gebäudemanagements Nachbesserunngen beim Brandschutz durch eine vorgesehene Nutzung des Schulhofes als Schulgarten aus. Die beiden Stahlaußentreppen müssten nun breiter sein und besser abgesichert werden. Durch hohe Stahlpreise und der allgemeinen Marktsituation kämen insgesamt 281.000 Euro Mehrkosten auf die Stadt zu. Zudem habe sich bei einer Überprüfung gezeigt, dass mehr Asbest entsorgt werden müsse als angenommen.

SPD-Finanzexperte Jens Menge spricht von Mehrausgaben, die zwar unschön, aber nicht zu ändern seien. „Über den Brandschutz müssen wir nicht diskutieren. Den Schadstoff in der Schule lassen geht nicht. Und ein Serverraum muss im Zuge der Digitalisierung an der Schhule auch sein. Das sammelt sich dann.“ Für ihn sei alles sinnvoll und nachvollziehbar. „Vielleicht hat die Stadt die Kosten insgesamt dennoch etwas zu niedrig angesetzt.“

Von Andreas Voigt