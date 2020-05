Hat die Stadt Lösungen für die Knappheit an Schulplätzen parat?

HANNOVER

Wohin entwickelt sich Hannovers Schullandschaft? Was sind die schulischen Herausforderungen der Stadt? Antworten darauf gibt Schul- und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski in der Sitzung des nächsten Schulausschusses, die für Mittwoch, 20.Mai, angesetzt ist. An diesem Tag stellt sie den Schulpolitikern die Fortschreibung des Kommunalen Schulentwicklungsplans (SEP) vor – ein opulentes Werk mit Prognosen zur künftigen Schülerzahl für jeden Stadtbezirk und mit Vorschlägen zu infrastrukturellen Maßnahmen. Hannovers Schulpolitiker haben ihn jetzt zum Lesen bekommen. Als Hausaufgabe für die Sitzung quasi.

Die Schulplanung stellt die Stadt jährlich vor, größtes Problem seit längerem ist die steigende Zahl von Schülern in Hannover. Die stellt das Schulamt vor großen Herausforderungen, denn es fehlt an Räumlichkeiten. Seit Jahren behilft sie sich mit Schulcontainern, in denen der Unterricht stattfindet. Unterricht in Containern – der CDU stößt das schon länger negativ auf. „Hier erwarte ich zum Beispiel neue Lösungen. Ein Weiter so kann es nicht geben“, sagt Schulpolitikerin Stefanie Matz.

Stadt: Brauchen umfangreiches Paket an Maßnahmen

Laut der Stadt werden im laufenden Schuljahr insgesamt 46.689 Schüler an 99 allgemeinbildenden Schulen unterrichtet. „Vor dem Hintergrund einer weiterhin hohen Zahl von Schülern müssen insbesondere an den weiterführenden Schulen – aber auch an den Grundschulen - umgehend zusätzliche Schulplätze zur Verfügung gestellt werden“, heißt es aus dem Schulamt. Nur mit einem umfangreichen Paket schulplanerischer Maßnahmen werde die Stadt als Schulträgerin zukünftig ihrer Verpflichtung nachkommen können, ein auskömmliches und bedarfsgerechtes Schulplatzangebot zur Verfügung zu stellen.

Schul- und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski: „Mit den politischen Beschlüssen zur Einrichtung eines 18. Gymnasiums und einer zwölften IGS sowie der beschlossenen Erweiterung der IGS Büssingweg, IGS Bothfeld und der OBS Pestalozzischule sind wichtige Weichen für die Erweiterung des Schulplatzangebots an den weiterführenden Schulen gestellt.“ Und: Die zuständigen Fachbereiche würden intensiv an der Planung und Umsetzung dieser und weiterer Maßnahmen arbeiten. „Dies gilt auch für die kurzfristige Bereitstellung von zusätzlichem Schulraum“, so Dezernentin Rzyski.

Kurzfristig gibt es im neuen Jahr wieder nur Container

Gemeint ist damit die Umsetzung eines Ratsauftrags, ab dem kommenden Schuljahr neue Schulplätze an weiterführenden Schulen zu schaffen – zwölf Klassen plus Fachräume sollen es sein. Wie berichtet, steht aktuell kein Schulstandort zur Verfügung. Deshalb plant die Stadt an der IGS Stöcken und an der Realschule Werner-von-Siemens die Schaffung der zwei Klassenzüge. Die IGS Stöcken startet im Sommer mit einer weiteren fünften Klasse. Da das Gebäude der IGS bis August nicht für die neue Klasse hergerichtet sein wird, stellt die Stadt vier mobile Raumeinheiten auf. Perspektivisch sei zudem die Erhöhung von fünf auf sechs Zügen an der IGS durch Schaffung einer Außenstelle am Schulstandort „An Mußmanns Haube 2“ geplant, so die Stadt zur NP.

An der Realschule Werner-von-Siemens plant sie zudem die Anhebung von drei auf vier Zügen. Wegen der zeitlichen Enge bis Sommer gibt es auch dort mobile Raumeinheiten. Im Rahmen der allgemeinen Sanierung der Schule werde dann eine endgültige bauliche Lösung gefunden, heißt es weiter. „Grundsätzlich ist die Schaffung weiterer Schulplätze im Sekundarbereich I nur durch eine neue IGS zu erreichen“, hält die Schulverwaltung fest. Aktuell suche man nach einem Standort.

CDU fordert Stärkung von Oberschule und Realschule

Silvia Klingenburg, die Schulpolitikerin der Grünen, erwartet von der Schuldezernentin ebenfalls, dass das Aufstellen von Containern an Schulen zur Behebung der Raumnot ein Ende hat. „Gerade im Bereich der Grundschulen sehe ich Handlungsbedarf bei den stetig steigenden Schülerzahlen in Klasse eins bis vier.“ Auch bei den weiterführenden Schulen müsse das Schulamt Ideen entwickeln, denn „Grundschulkinder brauchen Plätze an den weiterführenden Schulen“. CDU-Schulexpertin Stefanie Matz wird noch deutlicher, sie fordert Ideen, „wie das strukturelle Problem an weiterführenden Schulen gelöst wird“. Beim Standort der bereits beschlossenen zwölften IGS geht Silvia Klingenburg davon aus, dass die Stadt in der Mai-Sitzung noch keine Lösung vorstellt.

Die CDU fordert schon länger die Stärkung von Oberschule und Realschule, die Teil des differenzierten Schulsystems in Hannover seien, von der Stadt aber „aus dem Fokus genommen werden“. „Es gibt noch andere Schulen als die Integrierten Gesamtschulen zur Alternative zum Gymnasium. Da erwarte ich Lösungen. Und ich wäre schwer enttäuscht, wenn die Stadtverwaltung in ihrer Schulentwicklungsplanung nicht darauf eingeht“, so Stefanie Matz weiter. Weitere Erwartung: Die neue Planung habe mehr inhaltliche Qualität, treffe Aussagen etwa zum Standardraumprogramm wie Fachräumen in den Schulen, die vielerorts fehlen würden. „Der Schulentwicklungsplan war bislang immer nur eine Zustandsbeschreibung.“

SPD : „Brauchen wohl noch eine weiterführende Schule“

Afra Gamoori, die SPD-Schulexpertin, sagt, Hannover brauche mehr Grundschulen in den Stadtbezirken mit neuen Wohnbaugebieten. „Und dort, wo bereits Container stehen.“ Und: „Wahrscheinlich brauchen wir auch eine neue weiterführende Schule für die Jahrgänge fünf bis zehn. Für uns gerne eine IGS“, so Gamoori weiter. Aus ihrer Sicht habe Hannover ein ausreichendes Angebot an Oberstufenplätzen. Weiterhin erwarte sie von der Stadt Vorschläge für die steigende Zahl der Schulformwechsler. „Dafür müssen aus unserer Sicht mehr Räumlichkeiten her.“ Das, was die Schulverwaltung nun an Daten, Zahlen und Fakten vorlege, sei für die Beratungen des Doppelhaushaltes immens wichtig.

Von Andreas Voigt