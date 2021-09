Hannover: Schulleiter wegen „Selbstjustiz“ verurteilt

Hannover

Als Leiter der IGS Mühlenberg trägt Michael Bax (62) viel Verantwortung. Für seine Schüler, Beschäftigte und Kollegen. Doch in diesem Fall hat er wohl ein wenig zu viel Verantwortung übernommen. Am Dienstag wurde er wegen versuchten Betruges zu einer Geldstrafe von 3000 Euro (20 Tagessätze) verurteilt. In ihrem Urteil sprach Richterin Sarah Reetz von „Selbstjustiz“ des Beamten im höheren Dienst. Einen zweiten Angeklagten, einen Kollegen von Bax, sprach sie frei.

So ein wenig scheint das Ganze, ein Stück aus Absurdistan zu sein. Der zweite Angeklagte sollte befördert werden. Die Beförderungsurkunde trug das Datum vom 2. April 2019. Die Schulbehörde schickte die Urkunde aber erst am 7. Mai los. „So ein Schriftstück muss erst durch das ganze Haus. Und es waren Osterferien“, erklärte der zuständige Sachbearbeiter (49) den langwierigen Dienstweg.

Kollege kassierte höheres Gehalt einen Monat früher

Zu der Zeit herrschte in der IGS Mühlenberg im Schulsekretariat großer Personalmangel. „Ich habe zwei Überlastungsanzeigen geschrieben, nichts ist passiert“, erklärte der Schulleiter. So etwas habe er in seiner ganzen Laufbahn noch nicht gemacht. Als er dann die Beförderung seines Kollegen mit Eingangsstempel vom 9. Mai in den Händen hielt, fiel ihm das April-Datum auf. „Mein Mandant hat zugegeben, dass die Urkunde vordatiert wurde. Aber nicht um das Wissen des Vermögensnachteils für die Landeskasse“, erklärte sein Verteidiger, Professor Michael Nagel, im Plädoyer.

Denn auf diese Weise erhielt der beförderte Kollege die Gehaltserhöhung auch noch für April. Es ist die Rede von 700 Euro brutto. Für den Anwalt ist der komplette Vorwurf absolut „lebensfern“, weil sein Mandant überhaupt keinen Vorteil hatte.

Richterin spricht von „eigenmächtigen Handeln“

Viel Bürokratie, lange Dienstwege und eine schwierige Rechtslage. Der zweite Anwalt, Hans Holtermann, erklärte, dass sein Mandant wegen der zu langen Bearbeitungsdauer einen Schadensersatzanspruch zugestanden hätte. Er zitierte Urteile, dass in diesem Fall die „Manipulation von Beweismaterial“ sogar legitim gewesen sei. Schließlich habe die Schulbehörde geschlampt und somit seinem Mandanten eine zustehende Leistung verwehrt.

Der zweite Angeklagte wurde dann auch freigesprochen. Er hatte ausgesagt, dass ihm der Vermögensvorteil durch die Vordatierung nicht bekannt gewesen sei. Das könne man ihm nicht widerlegen, fand sogar der Staatsanwalt.

Bei Schulleiter Bax lag der Fall anders, befand die Richterin. „Sie wollten ihrem Mitarbeiter die Beförderung so früh wie möglich zukommen lassen“, sagte sie. Deshalb habe der das frühere Datum eigenmächtig eingetragen.

Von Thomas Nagel