Schulleiter Frank Post hat seinen Arbeitgeber verklagt. Er wollte von seiner Arbeit entlastet werden und einen Freizeitausgleich einklagen. Grund seien die regelmäßigen Überstunden als Schulleiter der Grundschule Fuhsestraße ( Leinhausen).

Und der streitbare Pädagoge hat die Klage verloren. „Die Kammer konnte nicht feststellen, ob die Mehrarbeit vermeidbar gewesen wäre“, erklärte Richter Martin Goos. Der Lehrer hatte sich auf eine Studie im Auftrag der GEW aus den Jahren 2014 und 2015 berufen. Danach hat er im Durchschnitt wöchentlich 8 Stunden und 42 Minuten mehr gearbeitet.

Studie hat Mehrbelastung nachgewiesen

Die Studie der Uni Göttingen hatte die Studie erstellt. 3000 Lehrer beteiligten sich. Da kam heraus, dass Überstunden für Schulleiter normal sind. Sie haben eine wöchentliche Arbeitszeit von durchschnittlich 46,38 Stunden. Laut Gesetz dürfen sie in der Woche nicht mehr als 40 Stunden arbeiten. Auf Grund der langen Ferien kommt man auf die 46,38 Stunden. In der Regel lagen sie bei mehr als 50 Stunden in der Woche.

Bei Frank Post hielt die Studie allerdings eine Besonderheit fest. Im Bereich „weitere Tätigkeiten“ hatte er überdurchschnittlich viel Mehrarbeit; mehr als 19 Überstunden in der Woche. Bei Kategorie „Unterricht“ erteilte er sogar eine Stunde weniger als festgelegt.

Im Urteil thematisierte Richter Goos diese Besonderheit. „Diese Diskrepanz wurde vom Kläger nicht aufgelöst.“ Das Gericht meinte auch, dass der Schulleiter Aufgaben hätte delegieren können. „Ein Entlastungsanspruch lässt sich auf Basis dieser Angaben nicht begründen“, so Richter Goos.

Arbeitszeiterfassung für Schulleiter nicht vorgesehen?

Schulleiter Post meinte, dass nicht klar zwischen den Kategorien „Funktion Schulleiter“ und „weitere Aufgaben“ zu trennen sei. Das sieht das Gericht anders. In der Studie seien diese beiden Bereiche sehr genau getrennt worden.

Auch dem Argument, dass der Dienstherr versäumt habe, eine Arbeitszeiterfassung einzuführen, folgte die 13. Kammer nicht. Es sei rechtlich unklar, ob das für Schulleiter überhaupt gefordert sei.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Klage, hat die Kammer eine Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg zugelassen. Der Kläger wird die Möglichkeit des Rechtsmittels wohl nutzen.

