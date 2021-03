Hannover

Die Ankündigung der geplanten Lockerungen an Schulen ruft in der Schullandschaft Erleichterung hervor. Doch derzeit in Hannover herrscht vor allem eins: Unsicherheit, wie es wann weitergeht. Der Grund: der zäh über der Hundertermarke verharrende Inzidenzwert.

Ab dem 15. März sollen in Niedersachsen wieder alle Kinder und Jugendlichen im Szenario B unterrichtet werden. Zunächst beenden die Klassen 5 bis 7 sowie der 12. Jahrgang das Homeschooling und kehren im Wechselmodell in den Präsenzunterricht zurück. Vom 22. März an gilt dieses dann für alle Schulen und Jahrgänge.

Bisher waren die Schulen nur für Grundschüler und Abschlussjahrgänge geöffnet. Diese Schritte treten allerdings nur in Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 liegt –und zwar stabil an drei Tagen hintereinander. Liegt der Wert darüber, müssen die Einrichtungen für mindestens zwei Wochen in das Szenario C wechseln.

Zu wenig Informationen, um planen zu können

So manchem Schulleiter fällt es da schwer, mit den angedachten Lockerungen zu planen: „Im Moment sind ja erst mal nur die Ministerbriefe da. Ein Erlass oder eine Verfügung steht noch aus“, sagt Kathleen Fleer, Leiterin der IGS Kronsberg. Informationen darüber, wie der Umgang mit den Inzidenzen genau geregelt wird, liegen schlichtweg nicht vor – und das lässt die Schulleiter etwas ratlos zurück. „Was ist etwa, wenn wir im Schulbetrieb sind und die Zahl steigt wieder? Wie wir uns dann verhalten, ist noch völlig unklar und muss dringend von den Behörden ausgeschärft werden.“

Auch das Gesundheitsamt der Region verweist auf das Land. „Nachschärfen können wir, erst wenn die Landesverordnung vorliegt“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Wann sie vorliegt, ist bei der Region nicht bekannt – laut NP-Informationen soll sie aber am Sonnabend erscheinen. Die Zeit drängt jedoch, denn sie gilt für – auch für andere Lebensbereiche – bereits am Montag, 8. März.

Wie man speziell in Hannover mit den vergleichsweise hohen Inzidenzen jenseits der Hundertermarke umgeht, will man derzeit nicht prognostizieren. Zumal es am vergangenen Mittwoch zwar zu einem Inzidenzrutsch auf 88,7 kam, dieser aber nur mit einer Lieferverzögerung von Daten zusammenhing. „Dass wir das letzte Mal eine gesamte Woche stabil unter 100 waren, war Anfang Dezember 2020.“

Die Frage der Öffnung von Kitas, Schulen und Geschäften könne nicht von einem geringfügig wechselnden Inzidenzwert abhängen. Aus Sicht der Region Hannover sei eine Festlegung nicht praktikabel. „Die Menschen brauchen Planungssicherheit. Eltern, Schulen, Kitas und Handel sind auf verlässliche Aussagen und einen längeren Vorlauf angewiesen. Die jetzige Lösung wird dazu führen, dass die Akzeptanz in der Bevölkerung weiter sinkt, diese prägt das aktive Verhalten zum Schutz vor Infektionen.“

Will die Region verstärkt gegen die Inzidenz vorgehen?

Will die Region dennoch verstärkt gegen die hohe Inzidenz vorgehen? „Das versuchen wir ja bereits die ganze Zeit“, so Borschel. Langsam aber sicher, sinke die Inzidenz. Im Gesundheitsamt erwartet man aber eine Beschleunigung, wenn im März mehr Impfstoff zur Verfügung steht und verabreicht wird. Auch die Schnelltests könnten bei der Schulöffnung helfen. Einige Schulen haben bereits in Eigenregie welche besorgt. Doch auch offiziell sollen Schüler und Lehrkräfte in ganz Niedersachsen künftig auf Corona getestet werden, wie die neue Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Freitag angekündigte – allerdings erst nach Ostern.

Wie das genau funktioniert – und wie lange die Testung allein Schülerschaft dauern wird, das beschäftigt Michael Bax, Leiter der Leonore-Goldschmidt-Schule. „Wir haben in Szenario B jeden Tag 900 Schüler. Wenn der letzte erst am Mittag dran ist, machen die Tests keinen Sinn.“ Er wünscht sich da etwas schneller konkrete Informationen vonseiten der Politik.

Zwar sei man als Schule bereits Szenario-Wechselerfahren und könne sich auf eine Umstellung recht schnell einstellen. „Etwas Vorlauf braucht es aber in jedem Fall.“ Denn betroffen sei ja vom Präsenzunterricht nicht nur die Schule selbst, sondern auch Eltern oder auch der öffentliche Nahverkehr.

Trotz all der Ungewissheiten freut man sich an der IGS Kronsberg, dass die Schüler vor Ostern noch zurückkommen sollen. Fleer: „Wenngleich diese eine Woche für eine Schülergruppe vor den Ferien erst mal nur wenig ist.“ Die Eltern habe man bereits informiert und hoffe, bald mehr zu wissen. „Wir alle schauen nun natürlich gespannter denn je auf die Inzidenzwerte“, so die Schulleiterin.

Von Simon Polreich