Es war ein Entwicklungs- und Diskussionsprozess über einige Jahre und brauchte am Ende zwei Anläufe für die Abstimmung im zuständigen Schulausschuss, doch nun steht der Plan: Hannovers Schulen bekommen bis Ende 2022 einen WLAN-Anschluss. Das ist Teil des Medienentwicklungsplanes, den die Schulpolitiker in ihrer jüngsten Sitzung verabschiedet haben – einstimmig. Obwohl die CDU monierte, dass der Stellenplan für den Ausbau fehle.

Weiterer Teil der Medien-Entwicklung: Auch die Container, die zurzeit an vielen Schulen stehen, weil diese angesichts wachsender Schülerzahlen aus allen Nähten platzen, sollen einen WLAN-Anschluss erhalten – zumindest die, die mindestens zwei Jahre genutzt werden. Und: Whiteboards, die digitalen Tafeln, lösen die Kreidetafeln ab und Kinder aus ärmeren Familien bekommen Tablets für den Unterricht gestellt. Das ist bereits erledigt, alle 7600 Endgeräte sind seit dem 6. November an die Bedürftigen verteilt. Finanziert wird das Ganze aus dem Digitalpakt, aus dem die Stadt 20 Millionen Euro erhält – wenn sie fristgerecht die Anträge stellt.

Diskussion seit 2016 – das dauerte der CDU zu lange

Zur Unterstützung der Schulen will die Stadt insgesamt acht weitere IT-Spezialisten einstellen. Die sind im Stellenplan der Stadt bislang jedoch nicht berücksichtigt, da der Ratsbeschluss hierüber noch nicht vorliegt. Das hatte die CDU moniert neben der Tatsache, dass zu viel Zeit ins Land gegangen sei, bevor man den Medienentwicklungsplan nun final in der kommenden Woche im Rat verabschiede, so Schulexpertin Stefanie Matz. „Seit 2016 sprechen wir über den Ausbau, passiert ist bis heute nichts.“ Den technischen Support für die Schulen gibt es in der Zeit von Montag bis Donnerstag in der Zeit von 7 Uhr bis 16 Uhr sowie am Freitag bis 14 Uhr.

Malte Clemens, bei der Stadt verantwortlich für das Modellprojekt zum digitalen Lernen, führte aus, dass 70 Schulen von Anbieter Vodafone ausgestattet werden, 20 bekommen einen durch den Bund geförderten Breitbandanschluss, den die Region Hannover ausführt, und zwölf Schulen sind bereits über das Glasfasernetz der Stadt Hannover angeschlossen. Alle Anschlüsse haben eine Leistung von 1 Gbit/s – das ist das von der Bundesregierung im Koalitionsvertrag festgelegte Ziel der Breitbandanbindung und deshalb auch Teil des Digitalpaktes. Bei elf Schulen müsse man noch klären, wie der Anschluss erfolgen könne. Weder sei eine Förderung möglich, noch ein Anschluss durch ein Telekommunikationsunternehmen. Man kläre das Problem aber zeitnah, so Clemens. Um welche Schulen es sich handelt, sagte die Stadt nicht.

62 Schulen haben bereits einen WLAN-Anschluss

Eine (noch nicht abgeschlossene) Bestandsaufnahme an den Schulen seit Oktober hat ergeben, dass 58 Schulen bereits eine Netzwerkinfrastruktur haben, um WLAN aufzubauen. Acht Schulen haben sie teilweise, 33 noch gar nicht. WLAN-Anschlüsse gebe es bereits an 62 Schulen, 37 seien noch nicht versorgt, so Clemens weiter. Den Digitalpakt müsse die Stadt bis zum 31. Dezember 2024 umsetzen, die Förderanträge bis Mitte Mai 2023 einreichen. FDP-Schulexperte Andreas Bingemer verglich die Umsetzung des Medienentwicklungsplan mit einem mittelständischen Unternehmen, das über 90 Filialen habe, die verkabelt werden müssten. „Die Stadt geht hier konzeptionell und systematisch vor.“

