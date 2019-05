Hannover

Andreas Berndt dreht gemächlich an dem kleinen, recht verkohlten Zylinder. Der alte Trommelröster ist in die Jahre gekommen (Baujahr um 1900), tut seinen Job aber immer noch. Und das in knapp 40 Tagen auch auf dem Schützenfest. „Mit dem Röster zeigen wir vor Ort, wie Kaffeebohnen geröstet werden“, erklärt der Geschäftsführer der Hannoverschen Kaffeemanufaktur. Erst werden die Bohnen in der Trommel über dem Feuer beige, dann braun, dann platzen sie auf und verströmen schließlich ihren typischen Kaffee-Duft. „Man kann den Prozess sehen, hören und riechen“, schwärmt Berndt. Und schmecken, kann man diesen Hannoverschen Kaffee am Ende auch. Denn Berndt ist einer von sechs niedersächsischen Produzenten, die auf dem Schützenfest ihre Produkte verkosten lassen.

Kaffee und Gin aus Hannover, Wildbratwurst aus dem Harz und Matjes aus Nienburg – mit regionalen Produkten soll das kulinarische Heimatgefühl der Niedersachsen auf dem Schützenfest in Hannover gestärkt werden. In rustikalen Holzhütten des eigens aufgebauten Niedersachsendorfes soll heimischen und von weither angereisten Besuchern das Bundesland schmackhaft gemacht werden.

So der Plan von Schützenpräsident Paul-Eric Stolle und Ralf Sonnenberg, Leiter Eventmanagement der Landeshauptstadt. Seitens der Schützen gab es schon lange den Wunsch, auf dem Festplatz einen Bereich „mit Dynamik“ anzusiedeln: „Seit wir vor Jahren das französische Dorf auf dem Fest hatten, schwebte uns so ein Niedersachsendorf vor“, erklärt Stolle. So vielfältig wie das Bundesland – von der Küste, über die Heide bis ins Mittelgebirge – sollte es sein. Auch als Aushängeschild: „Jedes Jahr kommen auch gut 2000 Schützen von weither zu uns, denen wollen wir Niedersachsen vorstellen.“

Klassische Schützenfeste mit Fahrgeschäften und Buden reichen dem künftigen Besucher vielleicht nicht mehr, glaubt Sonnenberg: „Volksfeste müssen heute gute Geschichten erzählen und authentisch sein.“ Das neue Konzept werde aufgehen, da sind sich die Macher sicher, deshalb soll es in den nächsten Jahren noch ausgebaut, noch weitere Partner mit an Bord geholt werden.

Auf dem etwa 25 mal 25 Meter großen Areal am Außenring, gegenüber vom Ausstellertor sind dieses Jahr diese Aussteller im Niedersachsendorf vertreten:

Baller-Schorle von Beckers Bester

Die Baller-Schorle von Beckers Bester. Quelle: Rainer-Droese

Das bekannte niedersächsische Unternehmen Beckers Bester aus Lütgenrode macht seit fast 90 Jahren Fruchtsäfte und Schorlen, wird auf dem Schützenfest Spezialitäten und Klassiker anbieten – darunter die eigens entworfene Baller-Schorle mit Rhabarber, geschmückt vom Schützenfest-Maskottchen Ballerina. Nebenbei will man die eigenen „Werte“ vermitteln: So verwendet Beckers in Lütgenrode Ökostrom, eine Co2-neutrale Produktion, eigene Abwasseraufbereitung, nutzt ein Biomasseheizwerk und setzt sich für die Anlage und Pflege von Streuobstwiesen ein.

Bier und Wurst vom Klosterhotel Wöltingerode

Das Klosterhotel Wöltingerode ist ein Tochterunternehmen der Klosterkammer Hannover im Vorharz. Aufs Schützenfest in Hannover bringt man Erzeugnisse aus eigener Landwirtschaft, der eigenen Brennerei und der Klosterküche mit: darunter Biervarianten wie das Altenauer Bier, Liköre wie den Wöltingeroder Schnaps und Wurstspezialitäten wie eine Wildbratwurst.

Räucherkartoffeln vom Milchhof Grimmelmann

Der Milchhof Grimmelmann aus Wietzen produziert nicht nur Molkereiprodukte. Landwirt Björn Grimmelmann bietet inzwischen auch Räucherspezialitäten an. Diese sollen auch auf dem Schützenfest zu kosten sein – etwa „Rökjes-Räucherkartoffeln“: Sie werden über heimischen Hölzern in einem bestimmten Verfahren mild geräuchert. Auch Matjes und deftige Fischspezialitäten gibt es an seinem Stand.

Schnaps und Schokolade von Hannover Gin

Hannover Gin macht Gin und Schokolade. Quelle: Rainer-Droese

Komplett handgemachten Gin aus Hannover gibt es am Stand von Joerma Biernath, Chef und Gründer von Hannover Gin. Klassische Kräuter und vergessene sowie seltene botanische Raritäten von der eigenen Dachterrasse fließen in die Brennerei mit ein. Erstmals bietet man neben Gin und dem eigenen giftgrünen Absinth auch selbst hergestellte Schokolade her – ebenfalls mit eigenen Kräutern und Gewürzen verfeinert.

Hannoversche Kaffeemanufaktur : Bohnen von der eigenen Farm

Erst seit Anfang 2013 gibt es die Hannoversche Kaffeemanufaktur, produziert wird jedoch bereits auf hohem Niveau. Sortenreine Kaffees, magenschonend und schadstoffarm mit Liebe und Aufmerksamkeit geröstet: Elf verschiedene Produkte umfasst die Palette inzwischen. Im alten VW-Bus, dem Kaffeemobil, wird man im Niedersachsendorf antreten, vor Ort im kleinen Maßstab rösten und erstmals Kaffee aus der neuerdings eigenen Farm im Peru anbieten.

Kuchen von Schäfer’s

Das Unternehmen Schäfer’s gehört seit Mitte der 1970er zum Unternehmensverbund von Edeka und hat Betriebe in ganz Norddeutschland – unter anderem im Lehrte. Bekannt sind die Bäckereifilialen auch in Hannover. Passend zum Kaffee der Manufaktur gibt es auf dem Schützenfest-Stand im Niedersachsendorf Brot- und Kuchenspezialitäten für den süßen Hunger.

Das 490. Schützenfest Hannover findet vom 28. Juni bis zum 7. Juli statt.

Von Simon Polreich