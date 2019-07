Hannover

Schützenpräsident Paul-Eric Stolle zieht am letzten Schützenfest-Tag am Sonntag Bilanz: „850.000 bis 900.000“ Besucher sollen es am Ende gewesen sein. Im vergangenen Jahr hatte das Schützenfest noch rund 1,1 Millionen Besucher gezogen. Unterm Strich bleibt also ein Minus von ungefähr 20 Prozent.

„Das liegt daran, dass wir Open Air sind. Das erste Wochenende war tierisch heiß, das zweite das genaue Gegenteil“, so Stolle. Stadträtin Sabine Tegtmeyer-Dette findet zudem: „Stimmung und Konzept haben gestimmt. Unser Schützenfest ist ein wichtiger Faktor als Wirtschaftsstandort und Eventstadt.“ Aussteller äußern sich zumindest in Teilen kritisch über den Erfolg der Veranstaltung – aber auch hier wird häufig das Wetter als Grund genannt.

Von Vera König