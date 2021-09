Hannover

Wild West in Hannover: Eine Schießerei aus dem Auto und nachfolgende Prügelei in Vahrenheide in der Nacht zu Freitag hat Anwohner und schließlich die Polizei aufgeschreckt. Nun suchen die Sicherheitsbehörden nach Zeugen. Was war geschehen?

Nach ersten Erkenntnissen der Kripo war gegen 23.35 Uhr ein 26-Jähriger und sein 18-jähriger Beifahrer in einem Ford Mondeo auf der Straße „Alter Flughafen“ in Vahrenheide unterwegs. Ein Mercedes ML mit zwei Männern (54, 46) näherte sich dem Fahrzeug und schon knallte es. „Mutmaßlich von einem Insassen des Mercedes wurden dann unvermittelt Schüsse auf den Ford abgegeben“, berichtet Polizeisprecher Michael Bertram. Die Beschossenen im Ford flüchteten, der 54-jährige Mercedes-Fahrer nahm die Verfolgung auf. In Höhe der Dornierstraße holte er den 26-jährigen Ford-Fahrer ein, stoppte ihn und nun setzten die Angreifer ihre Fäuste gegen die Jüngeren ein.

Zeugen alarmieren Polizei

Aufgeschreckte Zeugen hatten zwischenzeitlich die Polizei alarmiert und die setzte durch ihre Anfahrt dem gewalttätigen Treiben ein Ende. „Vermutlich aufgeschreckt von der durch Zeugen alarmierten und herbeieilenden Polizei stiegen die Täter in ihr Auto und verließen den Tatort“, so Bertram. Allerdings entdeckte später eine Streifenwagenbesatzung auf der Kugelfangtrift „ das mutmaßliche Täterfahrzeug und stoppte es“. Der 54-Jährige und dessen Begleiter wurden vorläufig festgenommen. Sie kamen für weitere polizeiliche Maßnahmen ins Gewahrsam. „Ob sie in Untersuchungshaft genommen werden, ist noch nicht klar“, sagte Bertram auf Nachfrage.

Verletzungen durch Schläge

Die beiden jüngeren Männer aus dem Ford erlitten bei der Prügelei Verletzungen und kamen zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Immerhin wurden keine Schussverletzungen festgestellt. Am Tatort sicherte der Kriminaldauerdienst „noch in der Nacht umfassend Spuren“, sagte der Polizeisprecher. „In diesem Zusammenhang stellte die Polizei umfangreiches Beweismaterial sicher.“ Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauerten an. Gegen die Tatverdächtigen werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt.

Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511/109-5555 zu melden.

