Hannover

In der kommenden Woche startet das neue Schuljahr in Niedersachsen: Nach der aktuellen Erhebung sind die Schülerzahlen in der Region Hannover nach einem Anstieg in den Vorjahren leicht rückläufig, so die Behörde.

Insgesamt haben 121 321 Schüler im vergangenen Schuljahr die allgemeinbildenden Schulen im Regionsgebiet besucht. Im Vergleich mit den letzten zehn Schuljahren sind die Schülerzahlen um 2,3 Prozent, im Vergleich zum Vorjahr jedoch lediglich um 0,6 Prozent gesunken. Nur der Primarbereich verzeichnet ein Plus von drei Prozent.

Für die Zukunft zeichnet sich jedoch ein deutlicher Anstieg der Schülerzahlen ab, zeigen Prognosen der Region. „Dass in der Region wieder mehr Kinder geboren werden, wirkt sich in den kommenden fünf bis zehn Jahren auch positiv auf die Schülerzahlen aus“, sagt Ulf-Birger Franz, Bildungsdezernent der Region. Demnach wird es im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich rund 45 000 Grundschüler in der Region Hannover geben – ein Anstieg von 8,2 Prozent. Vor allem in der Stadt Hannover steigen die Zahlen mit mehr als 13 Prozent deutlich an, in der Region liegt der Zuwachs immerhin bei vier Prozent.

Im Sekundarbereich I gehen die Statistiker für das Schuljahr 2028/2029 von rund 65 680 Schülern in der Region aus, 5,6 Prozent mehr als 2018. Dabei werden nur die Schülerzahlen in der Stadt Hannover steigen (16, 2 Prozent), im Umland sich mit minus 2,1 Prozent ein Abwärtstrend ab.

Von Britta Lüers