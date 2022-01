Hannover

Noch ein Erfolg für die Schülervertreter im Schulausschuss der Stadt: Nicht nur ihre Forderung nach Gratismenstruationsartikel an den Schulen, sondern auch der Antrag, für den Notfall an den Schulen ein Kontingent an FFP2-Masken für Schülerinnen und Schüler bereitzustellen, ist einstimmig beschlossen worden. Die Stadt soll jetzt den finanziellen und organisatorischen Aufwand prüfen.

„Geldbeutel der Eltern darf nicht über Gesundheit entscheiden“

Angesichts der sich zuspitzenden Infektionslage gebe es auch immer mehr Schüler, die an Corona erkrankten, argumentieren Marie Scholz und Matteo Feind in ihrem Antrag. Es herrsche zwar Maskenpflicht an den Schulen, zugelassen seien aber zwei unterschiedliche Maskentypen, die einfache medizinische OP-Maske und die ungleich teurere, aber auch sicherere FFP2-Maske. Es dürfe nicht sein, dass optimaler gesundheitlicher Schutz vom Geldbeutel der Eltern abhinge. An langen Schultagen bräuchten Jugendliche auch oft mehr als nur eine FFP2-Maske, und das sei auf Dauer sehr teuer.

Auch an Grundschulen nur noch medizinische Masken zulässig

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte an die Lehrkräfte, aber auch an die Schüler appelliert, sich möglichst mit FFP2-Masken zu schützen. An den Grundschulen gilt erst seit Kurzem eine verschärfte Maskenpflicht, jetzt müssen auch Erst- bis Viertklässler mindestens eine medizinische Maske tragen, zuvor waren noch Stoffmasken erlaubt gewesen.

Elternvertreter Ralf Popp sagte, Eltern fühlten sich sicherer, wenn sie wüssten, dass ihre Kinder im Unterricht eine FFP2-Maske tragen. Gerade für jüngere Kinder fehlen jedoch entsprechende Angebote auf dem Markt.

Von Saskia Döhner