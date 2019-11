Hannover: Schüler machen Kunst aus Müll

Hannover

Ob Chipstüten, Pappbecher, Getränkedosen oder Glas-Flaschen – alles wird gesammelt. Zwölf Schülerinnen und Schüler des Umwelt-Wahlpflichtkurses an der IGS Bothfeld haben rund um ihre Schule Müll gesammelt.

Unter der Leitung von IGS-Lehrerin Franziska Weiß nehmen die Sechstklässler an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung teil. Mit der Aktion „Müllskulpturen“ soll der Abfall später von den Jugendlichen künstlerisch aufbereitet werden – und damit auf ökologische Missstände hinweisen. „Die Skulpturen sollen auf die Müllverschwendung aufmerksam machen und eine Möglichkeit zur Müllvermeidung aufzeigen“, erklärt Weiß.

Die Europäische Woche der Abfallvermeidung Die Europäische Woche der Abfallvermeidung (EWAV) ist Europas größte Kommunikationskampagne zu Abfallvermeidung und Wiederverwendung. Sie findet jedes Jahr im November statt – seit bereits zehn Jahren. Die Kampagne wurde 2009 von der Europäischen Kommission initiiert. Ein Jahr später ging die Aktion auch in Deutschland an den Start. Ziel ist es. den Menschen Alternativen zur Wegwerfgesellschaft aufzuzeigen und sie damit stärker für das Thema Abfallvermeidung zu sensibilisieren. Verschiedene öffentliche und private Initiativen führen dazu Aktionen durch. Die diesjährige Aktionswoche läuft vom 16. November bis zum 24. November unter dem Motto „Wertschätzen statt wegwerfen – miteinander und voneinander lernen“.

Darüber hinaus soll bei den Schülern ein Bewusstsein geschaffen werden, wie viel Abfall in der Umwelt zu finden ist.Seit den Sommerferien hat sich der Kurs deshalb umfassend mit dem Thema beschäftigt. Neben einem Ausflug zur Mülldeponie in Lahe,wurde im Unterricht auch gelernt, wie Abfall richtig getrennt wird und wie der Unrat vom Land ins Meer kommt.

Nach dem Auflesen wird der Müll sortiert und gewaschen. In der nächsten Woche sollen dann die Skulpturen entstehen.„Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Es ist gut, dass wir das machen“, sagt der elfjährige Jasper. Er will am Ende des Projekts ein Müllmonster basteln. Alle Figuren sollen im Anschluss in der Schule ausgestellt werden.

Von Jens Strube