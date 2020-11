Hannover

Schulen dürften das zentrale Thema in der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch sein. Immer mehr Bildungsminister zeigen sich inzwischen kompromissbereit für einen Wechsel in das Szenario B, also einem Mix aus Präsenzunterricht und Homeschooling. Allerdings nicht für alle Jahrgänge und auch nur dann, wenn Schulen in einem Corona-Hotspot liegen.

Nun haben Schülervertretungen aus ganz Niedersachsen, darunter allein sieben Gymnasien aus Hannover, in einem offenen Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) einen Wechsel in das Szenario B an den weiterführenden Schulen bis zu den Weihnachtsferien gefordert.

Festhalten an Szenario A zeige „kaum überwindbare Mängel“

Die Verunsicherung und das Unverständnis für den aktuellen Kurs sei groß, sagt Marike Leder, stellvertretende Vorsitzende des Landesschülerrates: „Dem wollen wir mit dem Wechsel ins Szenario B entgegenwirken, um wieder mehr Ruhe in den Schulalltag zu bringen.“ Grundsätzlich begrüßt der Rat das Bestreben des Kultusministeriums, den Präsenzunterricht für alle aufrechtzuerhalten. „In der Praxis erweisen sich die dafür erdachten Konzepte jedoch häufig als realitätsfern“, heißt es weiter. So würden sich beim Versuch, den Präsenzunterricht aufrechtzuerhalten, zunehmend kaum überwindbare Mängel offenbaren.

„So kommt es im ÖPNV auf den Schulwegen zur Vermischung von Kohorten unter gänzlich inadäquaten Abstandsbedingungen, sodass Infektionen kaum nachvollzogen werden können“, kritisieren die Schülervertreter. Der Weg zur Schule werde somit für einige bereits zur Gefahr. Auch der Umgang mit Corona-Fällen an Schulen sei demnach mangelhaft. Wegen der anhaltenden Überlastung der Gesundheitsämter komme es zu langen Verzögerungen bei der Anordnung von Infektionsschutzmaßnahmen und der Nachverfolgung von Infektionsketten. „Immer häufiger erfolgen sogar überhaupt keine verbindlichen Maßnahmen an Schulen. Erkrankte genesen, ohne dass in ihrem schulischen Umfeld die vorgesehenen Infektionsschutzmaßnahmen angeordnet wurden.“

Kein Wechselmodell für Grundschüler

Ausdrücklich fordert der Landesschülerrat die Einführung des Szenario B nur für weiterführende Schulen. „Grundschüler und andere Schüler, die das Szenario B besonders stark belasten würde, sollten von dieser Maßnahme ausgenommen werden“, so der Appell. Dass ein Wechsel in Szenario B Eltern von Fünft- und Sechstklässlern möglicherweise vor Betreuungsprobleme stellen könnte, hat der Rat bedacht: „Daher müssen für diese Jahrgänge wohnortnahe Betreuungsangebote außerhalb der Schule gefunden werden, etwa in den aktuell ungenutzten Hotels und Veranstaltungszentren.“ Betreut werden könnten die Schüler dort von Tagesmüttern, die momentan nicht als solche arbeiten dürfen oder anderen dafür qualifizierten Personen, schlagen die Schülervertreter vor.

Aber auch für ältere Schüler, die zu Hause kein optimales Lernklima haben, müssten ruhige Lernorte außerhalb ihres häuslichen Umfelds zur Verfügung gestellt werden. Denkbar wären Bibliotheken oder Archive.

Mehr Investitionen in Digitalisierung

Doch der Wechsel zum Szenario B allein reiche nicht aus. „Um Unterricht im Wechselmodell zu optimieren, müssen die notwendigen digitalen Mittel bereitgestellt werden“, fordert der Landesschülerrat. Diese Investitionen seien im Zuge der Digitalisierung ohnehin dringend notwendig. „In dieser Krise haben wir die Chance, das Fundament des Unterrichts der Zukunft zu legen.“

Auch der Philologenverband Niedersachsen fordert vor der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch eine Erweiterung der Schutzmaßnahmen für die Schulen sowie eine strikte Kontaktbegrenzung durch Verkleinerung der Lerngruppen und Ausweitung des Wechselunterrichts. „Alle Kultusminister müssen endlich ihren Widerstand gegen erweiterte Schutzmaßnahmen aufgeben und insbesondere die schulischen Kontakte begrenzen“, sagt der Vorsitzende Horst Audritz.

Erneut wochenlanges Distanzlernen darf es nicht geben

Appelle würden nicht länger reichen, warnt Audritz: „Es ist besser, jetzt für einige Wochen flexible Alternativmodelle zum vollständigen Präsenzunterricht zu ermöglichen, als die Schüler bald komplett in den Distanzunterricht zu schicken. Wochenlanges Distanzlernen wie im Frühjahr muss verhindert werden.“

Schulen dürften nicht länger als abgeschottete Inseln betrachtet werden, sondern müssten viel besser geschützt werden, um einen vollständigen Lockdown zu verhindern, sagt der Chef des Philologenverband: „Das Ziel, so schnell wie möglich wieder einen geregelten Schulbetrieb in den regulären Klassenverbänden zu ermöglichen, kann nur erreicht werden, wenn wir nun konsequent die Kontakte begrenzen. Der Wettlauf mit dem Virus ist nur zu gewinnen, wenn es konsequent ausgebremst wird.“

