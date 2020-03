Schüler entwickeln Theaterstück zum Gedenken an Deportation

Hannover

„Wir haben euch nichts getan, was soll das?“, hallt es durch den Veranstaltungssaal im Keller der Gedenkstätte Ahlem. Bei der Gedenkstunde anlässlich der Deportation der Sinti und der Roma führten Schüler des 12. Jahrgangs der Sophienschule Ausschnitte aus ihrem, eigens zum Gedenken an die Opfer des Völkermordes an den Sinti und Roma entwickelten, Theaterstück „Die Geschichte des Z-Wortes“ auf. Die Szene stellt die Verhaftung von Sinti und Roma in Hannover dar, bevor sie deportiert wurden. „Sie zeigen uns empathisch eine Annäherung an die Geschichte von Vorurteilen und Feindseligkeiten, aber auch an die gesellschaftliche Vielfalt in der Gegenwart“, so Michael Dette, stellvertretender Regionspräsident.

Bürgermeister Hermann lobt Engagement der Schüler

In verschiedenen Szenen, die jeweils mit einer historischen Einordnung beginnen, zeigen die Schüler die jahrhundertealte Geschichte der Sinti und Roma und gehen besonders darauf ein, was ihnen in der Zeit des Nationalsozialismus angetan wurde. „Dass sich die Schüler der Sophienschule so intensiv mit der Geschichte, der Kultur und der nationalsozialistischen Verfolgung der Sinti und Roma auseinandergesetzt und dazu ein Theaterstück entwickelt haben, finde ich bemerkenswert und wichtig“, lobt Thomas Hermann, Bürgermeister der Landeshauptstadt Hannover.

Hermann betont in seiner Rede, dass besonders die Bildung junger Menschen wichtig ist, um die Erinnerung aufrechtzuerhalten und daraus für die Zukunft zu lernen. „Eine solche demokratische Bildung ist meines Erachtens der beste und wirksamste Schutz vor Fremdenfeindlichkeit, Hass und Rassismus“, so Hermann. Er erinnert auch an die Anschläge in Halle und Hanau. „Wir müssen Verantwortung übernehmen und gemeinsam für unsere demokratischen Werte einstehen“, appelliert Hermann.

Gedenken an die Opfer in Hanau

Der Anschlag in Hanau wurde beim Beginn der Gedenkveranstaltung thematisiert. Während einer Schweigeminute wurden die Namen der Opfer auf der Wand eingeblendet. „Lassen Sie uns die Augen aufhalten wo uns Rechtsextremismus begegnet, lassen Sie uns gemeinsam kämpfen, damit die Geschichte sich nicht wiederholt“, mahnt Samantha Rose, Vertreterin für die Gemeinschaften der Sinti und der Roma. „Oft fängt es an mit Blicken, dann folgen Worte und dann Taten“, so Rose.

Das Stück der Sophienschule wird am 13. März um 18 Uhr im Haus der Region an der Hildesheimer Straße aufgeführt.

Von Stella-Sophie Wojtczak