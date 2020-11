Hannover

Woher kommt die schwere Verletzung? Und was ist rund um den Bereich des Aegi passiert? Das sind Fragen, die die Polizei beschäftigten und die ihnen bislang Rätsel aufgeben. Es geht um einen 23 Jahre alten Mann, der am frühen Freitagmorgen gegen 4.30 Uhr an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Güntherstraße im Stadtteil Waldhausen geklopft hatte – blutüberströmt, wie die Polizei mitteilte. Zur Herkunft seiner Verletzung konnte er bislang keine Angaben machen.

Nach Angaben der Polizei hat die Bewohnerin die Polizei verständigt, nachdem sie den stark blutenden Mann vor ihrer Wohnungstür gesehen hatte. Gegenüber den Beamten machte der Mann wirre Angaben darüber, was mit ihm geschehen sei. Einen Unfall will die Polizei nicht ausschließen, denn die Beamten hatten später in einem leeren Rolltreppenschacht an der Haltestelle Aegidientorplatz persönliche Gegenstände des Verletzten gefunden. Ein Sturz in die rund zwei Meter tiefe Öffnung erscheint der Polizei deshalb plausibel.

Polizei bitten Zeugen um Hinweise zum Vorfall

Zeugen, die Hinweise zu den Umständen der Verletzung geben können oder den stark blutenden Mann im Zeitraum von Donnerstag, 23 Uhr, bis Freitag, 4.30 Uhr, an der Haltestelle Aegidientorplatz oder im Umfeld gesehen haben, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Döhren unter Telefon 0511 109 36 17 zu melden.

