„Schorsenbummel“ beschließt Saison

Hannover

Zum dritten und letzten Mal in diesem Jahr fand am Sonntag der „Schorsenbummel“ vom Kröpcke, über den Opernplatz bis zum Georgsplatz statt. „Das ist eine Traditionsveranstaltung“, so Petra Rudszuck vom Kulturbüro der Landeshauptstadt Hannover. Sie eröffnete den „Schorsenbummel“ auf dem Opernplatz und besuchte auch die beiden anderen Standorte am Kröpcke und auf dem Georgsplatz.

Am Georgsplatz war „All round Jazz“ mit John Winston Berta zu hören, am Kröpcke spielten die „Glorious Brasstards“. Der Opernplatz wurde von den „Langenhagener Symphonikern“ unter der Leitung von Ernst Müller bespielt. Hier konnten die Besucher auch Platz nehmen und der Musik lauschen. Mitglieder vom „Hannöverschen Traditions-Corps e.V.“ „bummelten“ außerdem in historischen Kostümen zwischen den Plätzen. „Besucher können die Vielfalt des Schorsenbummels erleben“, so Rudszuck.

Zur Galerie Der Schorsenbummel in Hannover

Am Opernplatz war auch wieder der „Teufelsgeiger“ Charly Neumann. „Ich bin seit 27 Jahren dabei“, erzählt der 82-jährige Neumann. „Die Mentalität und die netten Leute, auch aus der ganzen Welt, das ist immer wieder schön“, lächelt er.

Dabei hat er auch eine besondere Rolle, er verkörpert nämlich König Georg III, der für die Geschichte des „Schorsenbummels“ eine entscheinde Rolle spielt. „König Georg der Dritte war zwar nie in Hannover, aber er hat die Georgstraße bauen lassen“, erzählt Neumann. Der Spitzname von Georg war „Schorse“, auf „seiner“ Straße gingen die Hannoveraner am Sonntag bummeln. So entstand der Name „Schorsenbummel“. An diese Tradition wird heute dreimal jährlich mit der gleichnamigen Veranstaltung erinnert. So geht es auch im nächsten Jahr weiter. „Da muss ich dann als Georg der Dritte natürlich wieder dabei sein“, sagt Neumann lachend.

Von Stella-Sophie Wojtczak