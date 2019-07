Hannover

Feueralarm auf dem ehemaligen Expo-Gelände: Schon wieder scheint es in dem Litauischen Pavillon zu brennen. Die Feuerwehr ist im Einsatz. Es ist der dritte Brand in dem abrissreifen Gebäude in diesem Jahr. Das aktuelle Feuer ist offenbar nur von geringer Ausdehnung.

Die Einsatzkräfte waren um 14.27 Uhr alarmiert worden. Als sie eintrafen, brannte es im Obergeschoss auf „mehreren zehn Quadratmetern“, so ein Feuerwehrsprecher. „Altholz, Verkleidung und Materialien.“ Der Schaden in dem maroden Gebäude liege im Null-Euro-Bereich.

Der markante gelbe Pavillon am Boulevard der EU ist seit der Expo 2000 mehr oder weniger ungenutzt – während um ihn herum neue Immobilien entstanden. Zuletzt wurde er durch Vandalismus mehr und mehr beschädigt. Zum ersten Brand kam es Anfang des Jahres. Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Fakt ist, dass auch schon der einstige spanische Expo-Pavillon 2016 den Flammen zum Opfer fiel und auch der niederländische Pavillon brannte.

Von kra