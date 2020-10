Hannover

Am Sonnabend trifft sich Niedersachsens SPD in der Cavallo Reithalle in Hannover. Das wird wohl der bislang ungewöhnlichste Landesparteitag werden. Alle Grußworte werden live gestreamt, alle Abstimmungen laufen digital. Präsenz zeigen der Landesvorsitzende Stephan Weil und Kanzlerkandidat Olaf Scholz – Delegierte und Parteiprominenz sind zugeschaltet.

„Schon im September haben wir uns für die eher virtuelle Lösung entschieden“, sagt Pressesprecherin Vivien Werner. „Angesichts der steigenden Coronazahlen war das genau richtig.“ In der großen Halle (Dragonerstraße 34 in Vahrenwald) würden sich nur etwa 50 Menschen aufhalten. „Die meisten Technikdienstleister.“

Einfach Buttons drücken

Über alle Anträge stimmen die zugeschalteten Delegierten mit dem digitalen Antrags- und Versammlungssystem „open slides“ ab. Erprobt bereits auf einem SPD-Parteitag in Rheinland-Pfalz. Unterschiedliche Buttons markieren Ja, Nein oder Enthaltung; auch die Länge von Wortbeiträgen wird exakt angezeigt.

„Klarer Kurs. Stark in die Zukunft“, ist das Motto des ersten digitalen Parteitags, der um neun Uhr mit den Grußworten von Weil und Scholz beginnt. Die Botschaft soll sein: „Unser Niedersachsen wird gut durch die Krise kommen, wenn wir jetzt die richtigen Weichen stellen!“ Ursprünglich vorgesehene Wahlen hat Niedersachsens SPD auf den nächsten Parteitag am 29. Mai verschoben. Hanna Naber bleibt kommissarische Generalsekretärin und Ulrich Watermann kommissarischer Schatzmeister.

Pandemie im Blick

Inhaltlicher Schwerpunkt ist ein Leitantrag zur Pandemie. Die SPD positioniert sich zu Themen wie Gesundheit, Bildung, Daseinsvorsorge, Struktur- und Klimawandel. „Wir sind für Klimaschutz und wollen weiter Industrie im Land halten. Wir sind für Artenschutz und wollen erneuerbare Energien ausbauen. Wir wollen die Chancen der Digitalisierung und neuen Technologien nutzen und Arbeitsplätze in Niedersachsen halten. Und wir wollen zeigen, dass Landwirtschaft und Naturschutz zusammengehen.“

In weiteren Anträgen geht es um die Schaffung einer Beschwerdestelle bei der Polizei, dein bundesweit gefordertes Verbot für Reichskriegsflaggen, Inklusion, aber auch die Schaffung von mehr Wohnraum zur Verhinderung steigender Mieten. Gegen 14 Uhr soll der Parteitag beendet sein.

CDU tagt an vier Standorten

Niedersachsens CDU hatte ihren in Lingen vorgesehenen Parteitag zunächst nach Hannover verlegt und einen Tag verkürzt. Dann entschied sich Landesvorsitzender Bernd Althusmann für vier parallel laufende Treffen (in Hannover, Cloppenburg, Osnabrück und einem weiteren Ort) am 7. November. Entscheiden werden die Delegierten über den neuen Landesvorstand und einen Leitantrag zum Thema „ Niedersachsen geht voran – Unser Weg aus der Krise“, der Impulse für die Sicherung von Wohlstand und Beschäftigung aufweisen soll.

