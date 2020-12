Hannover

Nachdem am vergangenen Wochenende die neue Conti-Brücke über der Hans-Böckler-Allee fertiggestellt wurde, nähern sich auch die Arbeiten an der Fahrbahn stadtauswärts und der Pferdeturmkreuzung ihrem Ende. Nur noch Restarbeiten an der Auffahrt zum Messeschnellweg Richtung Süden sind zu erledigen. Dafür muss diese Auffahrt allerdings erneut gesperrt werden, wie die Stadt am Dienstag mitteilte.

Die Sperrung der Rampe beginnt voraussichtlich am kommenden Donnerstag, dem 10. Dezember, etwa um 7 Uhr, und soll bis Sonnabend gegen 13 Uhr andauern. Erst danach ist es wieder möglich, an der Pferdeturmkreuzung auf den Schnellweg Richtung Messe aufzufahren. Während der Sperrung wird der Verkehr über den Bischofsholer Damm zur Anschlussstelle Bischofshol umgeleitet.

